Le Groupe Legendre cÃ¨de son activitÃ© de pose et maintenance de centrales solaires

La stratégie de diversification du Groupe Legendre dans le secteur de l’énergie a largement porté ses fruits en générant un doublement du chiffre d’affaires et des effectifs en 8 ans. Pour autant, l’activité de pose et de maintenance de centrales solaires n’a pas atteint la taille critique nécessaire à sa pérennisation au sein du groupe. En conséquence, le groupe Legendre a décidé de la céder à Pascal Martin, ex-membre du Directoire ayant quitté ses fonctions en septembre dernier. Il reprend également l’exploitation des espaces de flex office Whoorks et des résidences services Whoo, dont il est le créateur. Tous les emplois sont conservés. La cession entérine le repositionnement de la branche énergie du Groupe Legendre sur une offre de services essentiellement tournée vers l’efficacité énergétique, la performance durable et le confort d’usage.