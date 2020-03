Terra Nova : Â« des services publics des Ã©nergies au service public de la sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique Â»

Le think tank Terra Nova vient de publier une note rédigée par deux experts de la transition énergétique, Antoine Guillou (responsable du pôle énergie-climat de Terra Nova) et Alexandre Hierochinsky (ingénieur). Les spécialistes « énergie » de Terra Nova proposent dans une note de passer de services publics des énergies à un « service public de la sobriété énergétique ». Exégèse !

Bouleversé par le passage du modèle monopolistique à la libéralisation, le service public des énergies distribué en réseau est aujourd’hui porté à la fois par les pouvoirs publics aux niveaux européen, national et local, mais aussi par des entreprises privées (dont certaines sont à actionnariat majoritairement public), opérant dans un cadre régulé ou concurrentiel. La multiplication des acteurs conduit à une perte de la vision d’ensemble, explicite et cohérente, tant sur les plans politique que technique.

Assurer la maîtrise de la facture énergétique totale

Au carrefour d’enjeux bien plus larges que sont la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la préservation de la biodiversité, le maintien de la cohésion sociale et la décentralisation territoriale, les services publics de l’énergie doivent désormais se saisir des bouleversements actuels pour se réinventer. Il s’agit dans un premier temps de passer d’une vision « en silos » par type d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid…) à une vision intégrée, dans laquelle l’efficacité énergétique doit être au premier plan. C’est le défi majeur pour atteindre les objectifs climatiques sur lequel les politiques publiques butent depuis de nombreuses années. L’enjeu premier n’est plus d’assurer un prix abordable pour chaque vecteur énergétique pris indépendamment mais d’assurer la maîtrise de la facture énergétique totale (c’est-à-dire de chercher à diminuer les volumes d’énergie consommés, mais aussi de limiter les doubles investissements dans des circuits énergétiques qui se révèlent au bout du compte redondants). En d’autres termes, le moment est venu de passer de services publics des énergies à un service public de la sobriété énergétique.

Privilégier le recours aux réseaux de chaleur et de froid renouvelables

Pour cela, il faut donner aux collectivités locales de réels moyens pour coordonner les objectifs d’efficacité énergétique et les réseaux d’énergie à l’échelle de leur territoire : les inciter à agir par l’intermédiaire des plans locaux d’urbanisme pour fixer des exigences en matière d’efficacité énergétique, leur donner les moyens (d’expertise, de contrôle…) pour obtenir les services souhaités de la part de leurs entreprises concessionnaires, et enfin leur donner un rôle de conseil à destination des citoyens en matière de transition écologique, y compris en ce qui concerne la réduction des consommations d’énergie. C’est à ces conditions que les collectivités locales pourront jouer leur rôle plein et entier dans la transition énergétique : en fixant des objectifs d’efficacité énergétique avant tout nouveau raccordement à un réseau d’énergie, en privilégiant ensuite le recours aux réseaux de chaleur et de froid renouvelables plutôt qu’aux chaudières/climatisations individuelles et au raccordement au réseau de gaz, en fixant des objectifs ambitieux de recours aux énergies renouvelables aux opérateurs de réseaux de chaleur et de froid (les objectifs pour l’électricité et le gaz dépendant avant tout du niveau national et européen compte tenu de l’interconnexion de ces réseaux), ou encore en demandant aux gestionnaires de réseaux de développer de nouveaux services utiles pour la planification urbaine et la réduction des consommations d’énergie grâce aux possibilités ouvertes par le numérique.

