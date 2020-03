Le Leclerc de Saint Herblain (44) bientÃ´t Ã©quipÃ© dâ€™une des plus grandes centrales solaires en autoconsommation de France

Située dans la zone commerciale Atlantis de la ville de Saint-Herblain, à l’Ouest de Nantes (44), la galerie Atlantis le Centre, à l’initiative de son hypermarché Leclerc, va prochainement accueillir plus de 5 000 panneaux solaires sur la toiture de son parking silo. Cette installation de près de 1,7 MW sera une des plus importantes centrales en autoconsommation installée pour le compte d’une GMS (Grande et Moyenne Surface) en France. Les travaux débuteront en avril 2020 pour une mise en service prévue pendant l’été de cette même année.

Situé à Saint-Herblain (44), dans la région des Pays de la Loire, l’hypermarché Leclerc est la « locomotive » de la galerie Atlantis le Centre. Au cœur d’une zone commerciale de 70 hectares, cette zone marchande regroupe plus de 170 enseignes. Avec plus de 15 millions de visiteurs chaque année, Atlantis-le-Centre est l’un des acteurs majeurs du Grand Ouest.

L’Hypermarché E-Leclerc s’engage avec Legendre Energie

Le propriétaire du centre souhaitait s’inscrire dans une démarche de développement durable en produisant de l’électricité « verte », locale et durable pour couvrir une partie de ses besoins énergétiques et ainsi réduire sa facture d’électricité. En janvier 2020, elle a ainsi sélectionné l’entreprise Legendre Energie pour équiper le parking silo de la galerie, d’une centrale solaire en autoconsommation totalisant plus de 5 000 modules photovoltaïques répartis sur 9 000 m² de surface.

94% de l’électricité autoconsommés par l’hypermarché Leclerc

Dotée d’une puissance de 1,7 MWc, cette installation produira 1 756 MWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique de 660 foyers (hors chauffage), et dont 94% seront autoconsommés pour les besoins de l’hypermarché Leclerc. Cette centrale qui permettra de couvrir à terme 25% des besoins énergétiques de l’enseigne, s’intègre totalement dans le vaste programme entrepris par la direction du Leclerc pour réduire ses consommations d’énergies (objectif de -30% d’ici 2025). Les travaux de cette centrale, qui sera le plus grand projet privé solaire des Pays de la Loire, commenceront au mois d’avril et la mise en service de l’installation est prévue avant la fin de cet été.