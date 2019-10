Terra Energies, fonds dâ€™investissement rÃ©gional pour les EnR, accueille le groupe VALOREM au sein de son actionnariat

Terra Énergies, fonds régional d’investissement dédié aux projets d’énergie renouvelable lancé en avril 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine qui en est actionnaire à 49 %, voit son actionnariat évoluer. Après le départ de deux actionnaires, le fonds a le plaisir d’accueillir le groupe VALOREM qui reprend l’intégralité des titres de ses deux anciens associés.

Cette opportunité permet à Terra Energies d’intégrer un acteur local et majeur dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et ainsi renforcer son tour de table. Le fonds investit directement dans les projets auprès de développeurs, de collectivités et de citoyens. C’est aussi un outil à destination des collectivités pour les aider à s’engager pleinement dans la transition énergétique. Il peut également soutenir le développement de projets dès leur phase de développement. Un premier projet éolien est en cours d’étude avec son nouveau partenaire VALOREM à Andilly (17).

VALOREM s’attache depuis toujours à partager la valorisation des ressources énergétiques renouvelables avec leurs territoires d’origine. Pour Jean-Yves Grandidier, président-fondateur de VALOREM, « cette prise de participation dans le fonds Terra Energies est une étape supplémentaire de notre engagement territorial en Nouvelle-Aquitaine. C’est par l’implication commune des entreprises locales et des acteurs publics que la transition énergétique en cours pourra être à la fois populaire et solidaire ! ». L’entreprise, installée à Bègles et en forte croissance, a embauché 60 nouvelles personnes en 2019.