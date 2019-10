Sondage OpinionWay : 31 % des FranÃ§ais considÃ¨rent que l’Ã©nergie verte la plus prometteuse est l’Ã©nergie solaire PV

En prévision de la journée mondiale de l’énergie, ce mardi 22 octobre prochain, In Sun We Trust, tiers de confiance du photovoltaïque, dévoile un sondage inédit réalisé par OpinonWay intitulé : « Les Français et le solaire photovoltaïque ». Des résultats encourageants pour la filière PV…

Alors que 90 % des Français prévoient une hausse des prix de l’électricité dans les années à venir, un quart d’entre eux estiment que les énergies renouvelables sont une véritable alternative pour y pallier. Parmi ces énergies vertes, le photovoltaïque apparaît aujourd’hui clairement comme la piste à privilégier par les Français. Pour autant, les résultats du sondage montrent une méconnaissance profonde des Français envers le photovoltaïque, ce qui explique aujourd’hui le faible taux d’équipement de la France en la matière.

90% des Français anticipent une hausse des prix de l’électricité

Alors que les hausses du prix de l’électricité se sont enchainées en 2019 (au 1er juin puis au 1er août 2019) et qu’une nouvelle hausse est à prévoir en début d’année prochaine, 72% des Français estiment déjà que le prix de l’électricité est trop important (seul 1 Français sur 4 estime que le prix actuel de l’électricité est juste, tandis que 2% des Français considèrent les prix comme bons marché). En outre, les Français sont pleinement conscients que la hausse du prix de l’électricité va perdurer dans les années à venir. Ils sont en effet 38% à considérer que les prix devraient légèrement augmenter, et 52% que les prix vont beaucoup augmenter. Au total, ce sont ainsi 9 Français sur 10 qui anticipent une hausse des prix de l’électricité.

Le solaire, une énergie plébiscitée par les Français…

Face à cette situation, seuls 13 % des Français déclarent qu’il faut se résigner à voir sa facture d’électricité augmenter sans pouvoir lutter contre, tandis qu’une majorité de Français considèrent qu’il existe des moyens efficaces pour baisser sa facture d’électricité. Si réduire sa consommation ou mieux isoler son logement sont les solutions plébiscitées par les Français (près d’un Français sur deux pour ces deux solutions), le recours à de nouvelles sources d’énergie est la troisième alternative citée par les Français pour abaisser leur facture (près d’un Français convaincu sur quatre). Interrogés plus précisément sur les énergies vertes, les Français estiment à 51% que l’énergie photovoltaïque représente une solution d’avenir. Ils sont même 31% à considérer que c’est la première solution d’avenir devant l’énergie géothermique (20 %) et l’énergie des mers et éolienne (14 %).

Une solution considérée trop chère et particulièrement méconnue

En dépit de ce plébiscite pour le solaire, force est de constater que les Français investissent encore trop peu dans le photovoltaïque. Le sondage « Les Français et l’énergie solaire » réalisé par Opinion Way pour In Sun We Trust fait apparaitre un premier frein majeur pour les Français : le coût d’une installation. Ils sont ainsi 52% à déclarer qu’ils seraient susceptibles d’investir dans des panneaux photovoltaïques si le prix de leur installation baissait. 44 % le seraient également si les aides de la part du Gouvernement étaient plus importantes. Ce sondage inédit fait également apparaitre un autre (et plus inattendu !) frein majeur au déploiement du photovoltaïque : une méconnaissance profonde du secteur et de fausses idées reçues. Près d’un Français sur deux est convaincu que la durée de vie d’un panneau solaire ne dépasse pas les 10 ans, et ce alors qu’une installation bien réalisée, avec du matériel de qualité dure jusqu’à 40 années. Ils sont 59 % à estimer que les panneaux fabriqués en Chine sont de mauvaise qualité, alors qu’ils sont au moins aussi performants et robustes que les panneaux européens. Il reste encore un Français sur cinq qui pense encore que les panneaux solaires ne fonctionnent que dans les régions ensoleillées, comme le Sud de France…

Se lancer dès aujourd’hui dans le solaire

À l’occasion de la publication des résultats de ce sondage, David Callegari, Directeur Général d’In Sun We Trust, déclare : « Il est rassurant de voir que les Français ont conscience que la hausse record de 7,2 % des prix de l’électricité, en 2019, n’est pas un phénomène isolé. Les Français ont compris que les prix de l’électricité allaient continuer d’augmenter dans les années à venir, et commencent donc à envisager sérieusement de nouvelles pistes pour réduire leur facture. Pour autant, les résultats de ce sondage prouvent qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que le solaire ne soit plus considéré comme une solution d’avenir, mais une solution concrète à adopter aujourd’hui. Il faut regarder la réalité en face : les écogestes et les travaux d’efficacité énergétique sont nécessaires, mais pas suffisants. Les Français doivent reprendre la maîtrise de leurs dépenses d’électricité. Et c’est dès aujourd’hui qu’il faut se lancer ! Car contrairement à l’opinion exprimée dans ce sondage, il existe bel et bien des aides importantes pour le photovoltaïque chez les particuliers (environ 3 000 € au total, sur un investissement de 8 000 €). Elles sont néanmoins trop complexes, trop éparpillées, et donc largement inconnues du grand public. »

* Les interviews ont été réalisées les 9 et 10 octobre 2019 sur un échantillon de 1027 personnes représentatifs de la population française âgée de plus de 18 ans.

<a href=”http://edificecommunicationcom-my.sharepoint.com/personal/etienne_edifice-communication_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fetienne%5Fedifice%2Dcommunication%5Fcom%2FDocuments%2FIN%20SUN%20WE%20%20TRUST%2FSondage%2Fsondageopinionwayiswt%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fetienne%5Fedifice%2Dcommunication%5Fcom%2FDocuments%2FIN%20SUN%20WE%20%20TRUST%2FSondage“>Consulter l’intégralité du sondage…</a>