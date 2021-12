Tenergie vient de lancer une campagne de financement participatif dans les PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques

En partenariat avec la plateforme Lendosphère, Tenergie a lancé vendredi 17 décembre 2021 une campagne de financement participatif pour financer l’installation de la toiture photovoltaïque d’un bâtiment situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques et dont l’objectif de collecte est fixé à 30 000 euros.

Il s’agit d’un bâtiment agricole dédié au stockage qui se situe dans la ville de Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques). D’une puissance de 235 kWc, cette centrale solaire produira chaque année 279 MWh d’énergie propre et locale, soit l’équivalent de la consommation électrique (hors chauffage) de 60 foyers. Elle permettra ainsi d’éviter l’émission de 66 tonnes de CO 2 par an. Cet investissement s’adresse aux habitants des Pyrénées-Atlantiques et des départements limitrophes : Hautes-Pyrénées, Landes et Gers. L’installation des premiers panneaux photovoltaïques est en cours et la mise en service de la centrale est prévue en mai 2022.

A travers cette campagne, Tenergie souhaite inciter les habitants des zones concernées à contribuer à la transition énergétique et agricole en les associant au développement de leur territoire. « Nous sommes convaincus que la transition énergétique aura lieu grâce à la mobilisation des territoires. Les énergies renouvelables sont désormais compétitives : nous encourageons les citoyens à devenir acteurs de cette transition en investissant à nos côtés sur leur territoire ! », déclare Nicolas Jeuffrain, président de Tenergie. Une démarche audacieuse et déterminée qui permettra aux contributeurs d’investir localement et ainsi réduire l’empreinte carbone de leur épargne.