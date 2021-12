Avec sa levÃ©e de fonds de 7 millions dâ€™euros, Beem Energy dÃ©sire booster lâ€™autoconsommation en Europe

Créée en 2019, la startup nantaise Beem Energy a développé un kit solaire « plug and play »destiné produire sa propre énergie chez soi. D’ores et déjà référencée par Boulanger et Leroy Merlin, elle vient de lever 7 millions d’euros pour doper sa croissance. Pour faire désormais de l’Europe son terrain de jeu dans le secteur de la gestion de l’énergie à la maison !

L’autoconsommation a le vent en poupe. Et ce n’est pas la start-up nantaise Beem Energy qui démentira cet état de fait. Depuis 2019, elle a distribué sur le marché français de l’autoconsommation plus de deux mille de ses kits photovoltaïques à installer soi-même pour sa propre consommation électrique. Et la demande est là, dynamique, sous les effets des confinements qui ont fait gonfler les factures d’électricité. De quoi passer la vitesse supérieure ! Après avoir levé 2 millions d’euros en 2019, l’année même de sa création, elle a bouclé mi-octobre un deuxième tour de table à 7 millions d’euros auprès de 360 Capital, Alter Equity, BNP Paribas Développement et bpifrance. Cinq business angels issus d’entreprises comme Nest, Dreem, Drivy ou Crisp, participent à l’opération. « Nous avons voulu donner aux gens l’envie de reprendre le contrôle de leur énergie et de s’y intéresser, de démocratiser l’accès à l’autoconsommation et d’en lever les freins », explique Ralph Feghali, président et cofondateur de Beem Energy. Objectif : amener le marché français à maturité en démocratisant au maximum l’énergie solaire et partir à la conquête du marché européen… Un beau challenge !

Encadré

Les co-fondateurs de Beem Energy

Ralph Feghali, CEO

Ralph a évolué dans le monde de l’énergie (IFP-Energies Nouvelles, CEA, A.T. Kearney Energy) et est passionné par les renouvelables. Il cofonde Beem avec un objectif: rendre le solaire accessible à tous.

Arthur Kenzo, Chef Designer

Designer Industriel ayant dirigé des projets créatifs radicalement innovants, Arthur est animé par l’envie de créer des produits et des expériences novatrices qui révolutionnent notre quotidien.

Pierre-Emmanuel Roger, CTO

Pierre-Emmanuel est ingénieur (X, IFP-School), avant de co-fonder Beem il a participé au lancement du premier moteur hybride chez Renault et a piloté les équipes techniques d’une start-up greentech.

Rob Spiro, DG d’Imagination Machine

Serial entrepreneur de la Silicon Valley (Aardvark, Good Eggs), Rob accélère le développement de Beem avec Imagination Machine, le start-up studio qu’il a lancé à Nantes.