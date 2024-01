Tenergie : construction dâ€™ombriÃ¨res de parking photovoltaÃ¯ques pour un parc indoor Ã  Montauban (82)

Les parcs d’activités Indoor sont le plus souvent fréquentés quand il pleut. Alors, pour satisfaire sa clientèle et valoriser son foncier, le propriétaire du complexe d’activités Indoor pour petits et grands Tohubohu de Montauban a fait appel à Tenergie pour le développement et la construction de ces ombrières de parking. Une raison de plus pour ne pas quitter Montauban…

Pendant toute la phase de développement, les équipes de Tenergie ont été à l’écoute du propriétaire, prenant en compte ses remarques, comme par exemple le fait que des cars et des bus devaient pouvoir passer et manœuvrer en-dessous et autour des ombrières. Les équipes du bureau d’études ont donc surélevé les montants pour permettre la bonne circulation de ces véhicules imposants sur l’aire de stationnement.

Une production de 630 MWh par an

Le parking a été recouvert dans sa quasi-totalité, 2480 m² de panneaux solaires ont ainsi été posés. Aujourd’hui, en plus de valoriser son aire de stationnement, le propriétaire apporte une vraie plus-value à ses clients. En effet, les ombrières photovoltaïques sont très appréciées car elles permettent aux familles de s’abriter quand il pleut et elles protègent les véhicules des fortes chaleurs. Les usagers apprécient également que le parking produise une énergie propre et locale. Les ombrières photovoltaïques installées ont une puissance totale de 500 kWc. Elles permettent de produire 630 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 150 foyers français et d’éviter l’émission de 130 tonnes de CO2 (selon les données de consommation par foyer de 2023).

Des offres clés en main pour un partenariat gagnant-gagnant

Il est utile de rappeler qu’avec la loi d’Accélération de la Production des Energies Renouvelables, l’Etat souhaite mettre à contribution les zones déjà artificialisées pour la production d’énergie solaire. Ainsi les aires de stationnement se retrouvent en première ligne pour déployer massivement des centrales photovoltaïques sur tout le territoire. La construction d’ombrières de parking devient obligatoire pour tout parking dont la surface est supérieure à 1200m², et cela, quel que soit son nombre de places. Les propriétaires de ces aires de stationnement doivent se mettre en conformité avant fin 2028. A l’instar de Tenergie, de nombreux développeurs et producteurs d’énergies renouvelables proposent ainsi des solutions d’ombrières de parking « clés en main » pour répondre aux nouvelles réglementations dans un partenariat gagnant-gagnant. Ces ombrières photovoltaïques sont bien sûr éligibles à l’autoconsommation pour permettre de faire des économies sur la facture d’électricité. Dans ce cas, les économies réalisées remplacent le versement d’un loyer.

www.youtube.com/watch?v=2V4Sc9yOwE8&t=184s