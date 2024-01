JP Energie Environnement signe son premier CPPA avec Orano

JP Energie Environnement (JPee), producteur indépendant français d’énergies 100 % renouvelables (éolien et solaire), vient de signer son premier CPPA avec Orano, acteur majeur du nucléaire. Conclu sur une durée de 20 ans, le nouveau contrat porte sur la fourniture de 16,3 GWh/an, produits par une des tranches de la centrale solaire d’Arpheuilles (36) actuellement en construction.

5 nouveaux CPPA devraient se concrétiser pour JPee dans les mois qui viennent pour un volume de 90 MW de projets photovoltaïques. « Ce type de contrat offre l’opportunité de tisser de beaux partenariats avec des entreprises françaises. De manière générale, nous conservons une double stratégie entre appels d’offre CRE et CPPA, nous restons ouverts aux deux modèles financiers en fonction des opportunités, pour valoriser au mieux nos projets », rappelle Xavier Nass, directeur général de JP Energie Environnement. Pour mémoire, lors de la dernière session des appels d’offre CRE PPE2-5 éolien, JPee a été désigné lauréat pour un volume de 75,6 MW, en date du 17 novembre 2023.

Dans le cadre de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les entreprises ont la possibilité aujourd’hui de s’approvisionner auprès d’un producteur d’électricité d’origine renouvelable via la contractualisation d’un « corporate power purchase agreement » (CPPA). En effet, outre le mécanisme d’appel d’offre régi par la Commission de Régulation de l’Energie pour l’achat de l’électricité, les producteurs peuvent vendre leur production à un prix compétitif directement aux entreprises sur le long terme. L’entreprise dispose ainsi d’une bonne visibilité sur sa facture énergétique, un avantage certain dans le contexte actuel fluctuant des prix de l’électricité. La contractualisation sur le long terme permet au producteur d’énergie de s’assurer du financement et de la rentabilisation de ses installations.