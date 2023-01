TÃ©moignage dâ€™entreprise : des panneaux photovoltaÃ¯ques sur le toit du siÃ¨ge de Toyota Material Handling France

Après deux mois et demi de travaux d’installation, 7 000 m² de toiture du siège de Toyota Material Handling France (TMHFR) à Bussy-Saint-Georges (77) sont désormais couverts de panneaux photovoltaïques. Cette nouvelle centrale photovoltaïque couvrira 25 % de la consommation annuelle totale d’électricité du bâtiment. Le surplus de production sera réinjecté dans le réseau.

L’installation, qui compte 790 panneaux solaires d’une puissance installée de 300 kilowatts crête (kWc), devrait produire environ 323 MWh par an. Démarrée fin septembre, elle s’est achevée par le raccordement au réseau électrique tout début décembre.

Une entreprise désormais moins tributaire des prix du marché

Pour TMHFR, l’objectif est d’investir dans une nouvelle source d’énergie renouvelable et d’améliorer l’autonomie énergétique de l’entreprise, qui est propriétaire du bâtiment. Les panneaux solaires offrent une meilleure autonomie vis-à-vis des fournisseurs d’énergie, une meilleure maîtrise des coûts et rendent l’entreprise moins tributaire des prix du marché. « Cette toiture photovoltaïque nous aidera à réduire davantage notre impact environnemental et nos coûts d’électricité, tout en nous protégeant contre la volatilité des prix de l’électricité pendant toute la durée de l’accord, indique Eric Loustau, Directeur Général de TMHFR. Cette centrale solaire est un exemple concret de ce que nous mettons en place en matière de développement durable, sujet dans lequel nous avons de grandes ambitions. » Rappelons ici que Toyota Material Handling Europe s’est engagée à atteindre des émissions nulles dans l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2050 et des émissions nettes nulles pour ses propres activités d’ici 2030.

« Une véritable situation gagnant-gagnant »

Pour cette installation, l’entreprise a signé un contrat d’achat d’électricité PPA avec Alight, producteur suédois d’énergie solaire qui développe et exploite des projets solaires dans toute l’Europe. Dans ce cadre, Alight possède et gère la centrale photovoltaïque de Bussy-Saint-Georges, et TMHFR achète l’électricité produite par la centrale à un prix fixe et inférieur à celui du réseau pour 10 ans. La construction de cette nouvelle centrale intervient dans le cadre d’un partenariat signé en 2019 entre Toyota Material Handling et Alight qui a débuté avec la construction d’une centrale solaire sur le toit de l’usine de Mjölby (Suède) et se poursuivra avec d’autres bâtiments en Grande-Bretagne. « Nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre collaboration avec Toyota Material Handling, déclare Harald Överholm, PDG d’Alight. Les toitures de bâtiments industriels et commerciaux sont des zones largement sous-utilisées en Europe, bien que beaucoup soient tout à fait adaptés à la production d’énergie solaire. C’est donc une véritable source d’inspiration de voir de grandes entreprises prendre des mesures pour développer rapidement les énergies renouvelables, tout en se protégeant contre la volatilité des prix de l’électricité – une véritable situation gagnant-gagnant ! »