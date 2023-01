SystÃ¨me de montage PV : AEROCOMPACT, un cordonnier bien chaussÃ©

L’expert en systèmes de montage PV AEROCOMPACT a équipé sa plus grande toiture en panneaux sandwich à ce jour avec sa structure brevetée. L’entreprise solaire berlinoise securenergy GmbH a installé le système de rails COMPACTMETAL TR du fabricant autrichien sur deux halls nouvellement construits à Nuthe-Urstromtal, dans le Brandebourg. De quoi mettre à mal le dicton du cordonnier mal chaussé !

Couvrant une superficie de près de 10 000 mètres carrés, les quelque 4 600 modules génèrent un total de 1 861 mégawatts. “La statique était très complexe”, rapporte Johann Egger, chef de projet chez securenergy. “Normalement, nous aurions utilisé un rail court”. Cependant, cela n’était pas facilement possible avec les panneaux sandwich car les couches peuvent se détacher les unes des autres si la sous-structure est vissée directement sur la couche supérieure des panneaux. “De plus, l’espacement des pannes était très large, jusqu’à trois mètres. Nous avions besoin d’une solution stable pouvant supporter de fortes charges de neige et de vent. Le système AEROCOMPACT nous a convaincus”, explique-t-il.

Construction autoportante

Le système de fixation breveté COMPACTMETAL TR d’AEROCOMPACT ne sollicite ni n’endommage les panneaux sandwich. En effet, le rail de ce système ne repose pas directement sur le toit, mais est relié directement à la panne en dessous avec des vis de support autoperceuses. Comme la sous-structure PV est entièrement supportée dessus, aucune force de compression ou de traction due au vent ou à la neige n’est transférée aux panneaux sandwich, une conception qui empêche les fuites ou le desserrage de l’enveloppe extérieure. Les entretoises garantissent que la distance entre le rail et le toit est maintenue uniformément.

Recommandé par les fabricants de panneaux

“Notre système de support est recommandé par de nombreux fabricants de panneaux”, déclare Albert Vonbun, chef de produit AEROCOMPACT. De plus, l’effort d’installation est très gérable. « Nous avons été 30 % plus rapides que prévu. Cela nous a surpris de manière très positive », se réjouit le chef de projet Egger, ajoutant : « La solution combine les avantages d’une maniabilité facile et d’un montage rapide du monde des rails courts avec une stabilité exceptionnelle ».