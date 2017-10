Tecsol RÃ©union certifiÃ© Â« EV/ZE ReEADY 1.4 Â»

Le bureau d’études Tecsol Réunion vient d’obtenir la certification « EV/ZE ReEADY 1.4 » concernant les bornes de recharges VE à la Réunion. Le BE se potionne parmi les 10 premiers certifiés de France. Il faut savoir que par décret du 12 janvier 2017, tout projet comportant des bornes de recharge pour véhicules électriques pour une puissance minimale de 4 kW doit être certifié « EV READY 1.4 » (pour toute marque de véhicule électrique) ou « ZE READY 1.4 » (cette dernière étant spécifique pour les véhicules Renault, légèrement plus restrictive). C’est ainsi qu’à compter du 1er juillet 2017, les professionnels (concepteurs et installateurs) doivent obligatoirement être certifiés « EV/ZE READY 1.4 », pour que l’installation puisse être certifiée. A savoir aussi que pour tout projet neuf (PC obtenu au 1er janvier 2017) pour les bâtiments du tertiaire, d’administration et du résidentiel (pour plus de 2 logements), le R111-14-2 et -3 impose un quota de places de parking pour VE ainsi qu’une disponibilité de puissance dans le TGBT (destiné à l’infrastructure de recharge), dépendant de l’usage du bâtiment et l’envergure du projet (ex : % x nb de logements, % x nb places parking général pour un supermarché). Tecsol Réunion qui vient de monter en compétence est prêt à vous accompagner sur vos projets d’électromobilité sur l’île.