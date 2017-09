Le Forum EnerGaÃ¯a obtient le label COP23

Le comité de pilotage de la COP23 vient d’attribuer au Forum EnerGaïa le label COP23. Ce label représente le soutien institutionnel COP23 à cet événement dédié à la transition énergétique et reconnait ainsi son engagement dans la réflexion sur les enjeux climatiques. Le Forum EnerGaïa s’intéresse en effet aux enjeux du changement climatique en abordant, dans plusieurs ateliers, conférences et tables rondes, des sujets liés à la rénovation énergétique, à la mobilité propre, au 100 % chaleur renouvelable… A la fois Forum avec un cycle de conférences qui aborde les nouveaux enjeux du marché, et convention d’affaires avec l’organisation de rendez-vous BtoB, EnerGaïa est le rendez-vous majeur des professionnels des filières de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le sud de la France.

Le programme des conférences (sous réserve de modifications) est en ligne. Celui-ci aura pour objectif d’analyser le projet de société qu’induit la transition énergique avec des personnalités, sociologues, économistes, urbanistes et philosophes, et tentera de construire l’image du futur. Le mercredi 13 décembre après-midi, les 2èmes Assises Régionales de l’Energie, organisées par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, constitueront un temps privilégié de la concertation sur la stratégie Région à énergie positive (REPOS) et présenteront les grands axes de sa feuille de route vers un territoire 100 % énergie positive à l’horizon 2050.

D’autres thématiques seront abordées lors des conférences et ateliers : l’éolien (flottant et terrestre) ; l’innovation en matière de photovoltaïque, d’hydrogène, et de mobilité propre ; la rénovation et l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Le Forum EnerGaïa, organisé par Montpellier Events avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a lieu au Parc des Expositions de Montpellier les 13 et 14 décembre 2017. Près de 4000 visiteurs professionnels, experts, élus, décideurs et une centaine d’entreprises exposantes sont attendus.

Plus d’infos…