Tecsol interviendra lors du Forum rÃ©gional des Energies Durables Ã  Maurice fin mai

Le tout premier Forum régional des Energies Durables dans l’océan indien aura lieu du 28 au 30 mai prochain à l’île Maurice. Organisé par la Commission de l’océan indien, cet événement a notamment reçu le soutien de l’ADEME. Dès le premier jour et après un lancement orchestré par les institutionnels locaux, André Joffre, Président de TECSOL, tiendra une conférence introductives consacré à la thématique : « Rayonner dans un monde numérique ». Le créateur du bureau d’études Tecsol (plus de 35 ans d’expérience) a récemment fondé la start-up SunChain qui développe une blockchain en lien avec l’énergie solaire. Pour une approche passionnante de la digitalisation de l’énergie en plein cœur de l’océan indien. De son côté, Céleste Gras, responsable d’agence Océan Indien de TECSOL interviendra lors d’une table ronde sur la compétitivité des énergies renouvelables sur le thème de l’autoconsommation électrique collective au profit du logement social notamment à travers un projet développé à la Réunion. Le 30 mai, dernier jour du Forum, André Joffre viendra faire la promotion des activités solaires thermiques en zone insulaire : production d’eau chaude collective dans le tertiaire et l’industrie, entre performances et coûts des solutions proposées. De quoi affirmer la présence de Tecsol dans la Région et faire de ce BE un acteur majeur du développement de l’énergie solaire dans l’océan indien

Plus d’infos…