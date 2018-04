Tecsol commercialise des donnÃ©es mÃ©tÃ©o satellite par API : en vente sur la plateforme tecsol-one !

Après plus de trente cinq ans d’expertise dans le solaire, les données d’ensoleillement n’ont plus vraiment de secret pour le bureau d’études Tecsol qui établit des références en la matière. Fort de cette expérience, Tecsol a ainsi développé une API qui permet de récupérer des données météo satellite. Une interface très pratique qui enregistre heure après heure et au jour le jour avec précision les tendances de l’ensoleillement sur longue durée. Le client peut faire plusieurs requêtes par jour via API sur un point GPS et récupérer, entre autres, l’ensoleillement horaire (Wh/m²) en plan horizontal et plan incliné. Le groupe Quadran a adopté l’outil pour sa fiabilité avec un bon taux de satisfaction. Le produit est en vente sur la boutique de la plateforme tecsol-one. Pour connaître le tarif de ce service : tecsol-one@tecsol.fr

