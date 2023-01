Technique Solaire va construire sa premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que flottante aux Pays-Bas

Technique Solaire va construire sa première centrale solaire flottante dans le Limburg, aux Pays-Bas, au sein du BillyBird Park Drakenrijk. Cette centrale, d’une puissance de 7 MWc, couvrira 4,3 hectares (ha) d’eau et produira 6,4 GWh d’électricité tout au long de l’année. Cela correspond à la consommation électrique de 2 200 ménages. La construction débutera au printemps 2023. Le BillyBird Park Drakenrijk propose des activités de loisirs autour de petits lacs. Le lac qui accueillera la centrale photovoltaïque flottante est adjacent à l’autoroute A73. C’est un réservoir d’eau propre de 6,7 ha qui fournit de l’eau fraîche aux lacs destinés à la baignade. BillyBird et Technique Solaire ont élaboré une solution flottante pour maintenir et compléter l’usage de ce réservoir.

Par ailleurs, Technique Solaire, en collaboration avec BillyBird, ont veillé à ce que le parc solaire s’intègre parfaitement dans l’environnement. Grâce à son intégration paysagère, le parc solaire contribue à la valeur récréative du BillyBird Park Drakenrijk. Dick Teunis, co-fondateur de Technique Solaire Nederland souligne : “Le développement d’un parc solaire photovoltaïque flottant était une étape logique de notre stratégie de diversification de nos centrales solaires. Notre projet de 7 MWc est accompagné de mesures compensatoires (plantation d’arbres près du lac) et fournira localement de l’électricité à 2 200 foyers. Nous prévoyons de continuer à développer de nombreux projets de parcs flottants et avons déjà divers nouveaux projets en développement.” La centrale solaire du parc BillyBird de Drakenrijk sera le deuxième parc solaire de Technique Solaire aux Pays-Bas.