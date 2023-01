Meteoptim et DualSun au CES de Las Vegas prÃ©sentent un rÃ©gulateur high tech pour lâ€™eau chaude sanitaire

En avant-première, au CES 2023, et avec son partenaire DualSun, Meteoptim a présenté la 1ere régulation solaire au monde qui surveille les installations solaires et optimise réellement le coût de l’eau chaude sanitaire. Bien plus qu’un régulateur solaire, un must pour tous les chauffe-eau solaires !

Toutes les installations solaires thermiques ou hybrides ont besoin d’un régulateur solaire pour faire circuler la chaleur lorsque les panneaux sont plus chauds que le ballon d’eau chaude. La plupart d’entre elles sont également équipées d’une résistance électrique d’appoint, pour assurer l’eau chaude en hiver ou par mauvais temps.

Limiter la consommation d’électricité grâce à l’Intelligence Artificielle

Mais, aujourd’hui, aucune solution du marché n’active cet appoint électrique qu’en cas de réel besoin. On peut ainsi débuter une belle journée ensoleillée avec un ballon inutilement chaud, chauffé pendant les heures creuses de la nuit. Ceci est absurbe : non seulement cette consommation électrique est inutile, mais, en plus, elle limite la production solaire de la journée, car le ballon est déjà chaud !

De plus, cette résistance d’appoint masque souvent des anomalies sur le circuit solaire, qui ne sont pas détectées par l’utilisateur. « Notre solution n’active l’appoint électrique qu’en cas de besoin réel, et pendant les heures les moins chères. Grâce à l’Intelligence Artificielle et aux prévisions météo, nous anticipons à la fois les habitudes de consommation des utilisateurs et la production solaire à venir, ce qui permet de diminuer de 30 % supplémentaires le besoin d’électricité achetée, tout en assurant le même niveau de confort » assure Damien Bonnet, le directeur technique.

Un régulateur solaire différenciant

Si la production solaire n’est pas conforme aux conditions météorologiques réelles, une panne est directement signalée à l’utilisateur, ce qui permet d’appeler un réparateur et sécurise le retour sur investissement, diminué de deux ans ! Cette box connectée est auto-apprenante, universelle, et livrée avec une Application Mobile, pour configurer et suivre les performances de son installation solaire. « Nous adressons l’ensemble du marché des chauffe-eau solaires et des panneaux hybrides (5 milliards de $/an), et nous recherchons des fabricants et distributeurs de matériel solaire qui souhaitent se différencier avec le régulateur solaire Meteoptim » précise Gaetan Monari, PDG de Meteoptim. L’appel est lancé…