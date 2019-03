Technique Solaire a fait appel avec succÃ¨s Ã  Lumo et Lendopolis pour le financement participatif de 17 projets PV

Acteur reconnu pour le développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques, Technique Solaire a choisi de faire appel au financement participatif pour la réalisation d’un ensemble de projets d’énergie renouvelable en France issus des appels d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE 4.2). Cette décision traduit sa volonté de s’ancrer dans les territoires en impliquant le plus grand nombre de participants au déploiement de projets locaux et durables.

Syndication entre plateformes de financement participatif

Pour assurer la réussite de ces collectes, Lumo et Lendopolis, deux plateformes expertes du financement participatif au service de la transition énergétique, se sont associées en vue d’optimiser la distribution de ces solutions d’épargne à impact positif auprès des particuliers et des entreprises.

Ce partenariat est un moyen fort de s’adresser à un bassin d’investisseurs élargi et diversifié sur l’ensemble du territoire via leurs communautés et leurs réseaux respectifs. La possibilité de recours à la syndication entre plateformes renforce davantage la pertinence et la résilience du modèle de financement participatif. Cette solution constitue une offre complémentaire et efficace pour répondre aux objectifs de collecte ambitieux des acteurs engagés dans la transition énergétique, tel que Technique Solaire.

« Avec un nombre croissant de projets en cours de développement, il était important de pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire de Lumo et Lendopolis, pour garantir la meilleure réussite des campagnes de collecte auprès d’un large public. La réussite de ces collectes nous permettra d’aborder sereinement nos prochaines campagnes de financement participatif. » explique Lionel Thémine, Directeur Général en charge des Finances et co-fondateur de Technique Solaire.

Un million et demi d’euros collectés

Au cours des cinq derniers mois, Lumo et Lendopolis ont ainsi collecté avec succès un million et demi d’euros auprès d’investisseurs au profit de dix-sept projets photovoltaïques (hangars agricoles, ombrières de parking, toitures et serres). Ces près de 400 investisseurs domiciliés dans le département et les départements limitrophes des projets ont souhaité manifester leur engagement dans le cadre de la transition énergétique. Au-delà des retombées économiques, ces installations permettront la production annuelle de 20,7 MWh et pas moins de 2 650 tonnes de C0 2 évitées.

Parmi ces projets, Soleil d’Angoulême, une centrale solaire photovoltaïque sur le parking des bus de la STGA 1, fait figure d’exemple de par la multiplicité et la variété d’acteurs ayant contribué à la réussite de la campagne. Des centaines de particuliers ainsi que l’agglomération Grand Angoulême, EPCI 2 , se sont retrouvés dans la même optique de réussir la transition énergétique et écologique de leur territoire grâce au financement participatif.

Pour Olivier Houdaille, Directeur Général de Lumo : « Le succès de ces collectes conjointes est le résultat d’un très bon dialogue avec nos clients et d’une coordination renforcée entre les plateformes.» « Cette collaboration démontre la capacité des plateformes adossées à des groupes bancaires

d’accompagner de façon efficace les acteurs dans leurs opérations de financement participatif. » commente Nicolas de Feraudy, Directeur Général de Lendopolis.

1 EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal

2 STGA : Société de Transport du Grand Angoulême

