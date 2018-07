tats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire 2018 : le solaire thermique Ã  la relance !

Les États Généraux de la Chaleur Solaire (EGCS) 2018 auront lieu à l’ENTPE à Vaulx-en-Velin (69) le mardi 16 octobre 2018. Organisée par ENERPLAN, avec le soutien de l’ADEME, de GRDF, de Qualit’EnR et d’Uniclima, cette édition attend plus de 150 acteurs du solaire thermique autour de plusieurs défis à relever pour confirmer la nouvelle dynamique du secteur. La matinée sera consacrée à l’évolution règlementaire et aux solutions techniques et architecturales innovantes. Elle sera aussi l’occasion d’un focus sur la nouvelle équation économique en collectif et individuel. Il ne sera en effet possible d’atteindre les objectifs PPE qu’au travers les nouvelles dispositions des certificats d’économies d’énergie, d’éco-prêt à taux zéro, de la contribution climat énergie

Dans l’après-midi, les EGCS colleront au terrain avec l’intervention d’acteurs de terrain innovants qui dynamisent la filière et les territoires. Dans les Régions, les Collectivités, les écoquartiers et réseaux de chaleur, le solaire thermique est vecteur de production de richesse locale et d’économies de CO2, partout en France. Pour ce faire, cette technologie désormais mature doit conforter son engagement qualité et ses bonnes pratiques. Les acteurs doivent se mobiliser pour une garantie de performance unique et durable. Les EGCS feront ainsi état des progrès réalisés ces dernières années en la matière. Les inscriptions pour les États Généraux de la Chaleur Solaire 2018 sont ouvertes !

Plus d’infos…