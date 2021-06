TaÃ¯wan en passe de remplacer l’Ã©nergie nuclÃ©aire par l’Ã©nergie solaire et Ã©olienne d’ici 2025

La capacité nucléaire installée de Taïwan est passée de 4,9 GW à 3,8 GW, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -1,2%, selon la société de données et d’analyse GlobalData. Si cette tendance se poursuit, le pays devrait atteindre l’objectif gouvernemental d’une capacité nulle d’ici 2025. Taïwan entend combler le vide créé par le retrait de ses centrales nucléaires à capacité d’énergie renouvelable, qui vise 27 GW de capacité installée d’ici 2025.

Rohit Ravetkar, analyste énergétique chez GlobalData, déclare : « La capacité d’énergie renouvelable à Taïwan devrait passer à 40,6 GW en 2030, contre 7,4 GW en 2020, à un TCAC de 18,6 %, un bond significatif pour un pays qui dépend principalement du charbon pour production d’électricité. Le gouvernement encourage activement l’utilisation de sources renouvelables pour la production d’énergie afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Le solaire photovoltaïque et l’éolien offshore seront les technologies renouvelables les plus installées dans le pays à la date de prévision. La capacité éolienne terrestre augmentera mais sera limitée par la disponibilité des terres. Cela a poussé le gouvernement à annoncer le début du développement de l’éolien offshore.

« Étant donné que Taïwan est une nation insulaire, elle a un potentiel substantiel pour exploiter l’énergie des centrales éoliennes offshore. De plus, le gouvernement se concentre sur les installations photovoltaïques sur les toits pour atteindre son objectif 2025 de 20 GW de capacité solaire photovoltaïque. Le marché des énergies renouvelables connaîtra une forte croissance dans les années à venir.

Rohit Ravetkar poursuit : « Taïwan est fortement dépendante de l’énergie thermique, elle-même dépendante du charbon et du gaz importés. La part de la production d’énergie thermique est passée de 75 % en 2000 à 83 % en 2020. Taïwan est l’un des plus gros importateurs de charbon et de gaz au monde, et un tel niveau de dépendance aux importations est un défi pour la sécurité énergétique du pays. La solution est de s’engager davantage dans les systèmes de stockage. La production d’électricité à partir des centrales au charbon devrait diminuer dans les années à venir en raison du plan du gouvernement de suppression progressive des centrales au charbon.