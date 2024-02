Table ronde par Look Sharp : Les énergies renouvelables sont-elles crédibles face aux enjeux actuels ?

Look Sharp organise un cycle de tables rondes “Regards Aiguisés” portant sur les questions à se poser aujourd’hui pour penser le monde de demain. La troisième table ronde du cycle se déroulera le jeudi 21 mars à partir de 9h00 et aura pour thème : « Les énergies renouvelables sont-elles crédibles face aux enjeux actuels ? ». Parmi les experts qui participeront à l’événement, on retrouvera Béatrice Delpech, Directrice générale adjointe – Enercoop, Raphaël Gerson, Conseiller Scientifique et Technique – ADEME et Ilian Moundib, Ingénieur indépendant spécialiste de la résilience climatique. Une conférence pour prendre conscience du caractère incontournable des renouvelables dans un monde à décarboner d’urgence !

