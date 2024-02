EDP Renewables inaugure un nouveau parc hybride Ã©olien et solaire au Portugal

EDP Renewables (EDPR), acteur majeur du développement de projets éoliens et solaires, a mis en service le second parc hybride du Portugal à combiner énergie éolienne et solaire, doublant ainsi pratiquement la production d’énergies renouvelables sur un même site.

La centrale photovoltaïque solaire de Monte de Vez (21 MWc), a été installée à proximité du parc éolien de São João (22,8 MW), mis en service en 2008. Ce parc solaire devrait atteindre une production annuelle estimée à 31,4 GWh. Grâce à la combinaison des deux technologies, le site peut désormais produire 79 GWh d’énergies renouvelables par an, de quoi alimenter 23 000 foyers en électricité.

L’utilisation du réseau électrique existant est optimisée

Avec l’installation de 36 000 panneaux bifaciaux à proximité des 13 éoliennes du parc, l’utilisation du réseau électrique existant est optimisée ; en effet, le site gagne en efficacité par la complémentarité des deux moyens de production, ce qui permet la fourniture d’une énergie plus constante. Ce site renouvelable permettra également d’éviter l’émission de 40 000 tonnes de CO2 chaque année, contribuant ainsi à la décarbonation de la région. Situés dans les municipalités de Penela, dans le district de Coimbra, et Ansião, dans le district de Leiria, ces parcs font partie de l’investissement d’EDPR dans le centre du pays, où la société exploite déjà plus de 280 MW d’énergie éolienne. « Nous sommes fiers une fois encore de notre rôle de pionnier au Portugal avec la mise en service du second parc hybride du pays, tirant profit du vent et du soleil de la région pour augmenter la consommation d’énergies renouvelables. Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’EDP visant à accélérer en permanence la transition énergétique nationale, que ce soit en investissant dans de nouveaux projets renouvelables ou en optimisant ceux déjà présents dans la région. Nous allons poursuivre le développement de projets hybrides au Portugal et prévoyons de mettre en service 700 MW supplémentaires par le biais de projets similaires au cours des prochaines années”, souligne Hugo Costa, Directeur d’EDP Renewables au Portugal.

Réduction de l’impact environnemental et paysager

L’hybridation des parcs existants, par la combinaison de technologies comme l’éolien, le solaire, et l’hydroélectricité, est l’un des principaux vecteurs de croissance des énergies renouvelables, avec plusieurs avantages pour le secteur : augmentation de l’efficacité des projets, utilisation et partage des infrastructures électriques existantes, stabilité des coûts et réduction de l’impact environnemental et paysager. En janvier 2023, EDP avait déjà installé le premier projet hybride éolien/solaire de la péninsule ibérique, en ajoutant la centrale photovoltaïque de Mina de Orgueirel au parc éolien de Mosteiro, dans la municipalité de Guarda. Ce site a produit 37,4 GWh au cours de sa première année d’exploitation ; de quoi alimenter 11 000 foyers en électricité. Durant cette première année, il a permis d’éviter l’émission de 19 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. En complément des opérations hybrides menées au Portugal, l’entreprise est également pionnière dans l’installation des premiers projets hybrides en Espagne et en Pologne. EDP compte actuellement plus de 1600 MW de projets hybrides à l’étude ou en cours de développement au Portugal et en Espagne, à différents stades de maturité et dont la mise en service est prévue au cours des prochaines années. La société va poursuivre son investissement dans des projets similaires dans l’ensemble des régions où elle est présente.