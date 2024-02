SavÃ©ol et SILL Entreprises sâ€™associent avec le Groupe EDF pour rÃ©duire et dÃ©carboner leurs consommations Ã©nergÃ©tiques

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture, Pierre-Yves Jestin, Président de la coopérative Savéol, et Gurvan Falc’hun, Directeur Général Délégué aux énergies de SILL Entreprises ont signé ce lundi, avec Nelly Recrosio, directrice du Marché d’Affaires EDF, un partenariat pour accélérer leur transition énergétique. Déclinaison des actions à mener !

Ce partenariat définit les actions d’accompagnement du Groupe EDF afin d’optimiser les consommations d’énergies et de décarboner le mix énergétique des activités agricoles et agroalimentaires de Savéol et SILL Entreprises. Pour Pierre-Yves Jestin, Président de la coopérative Savéol, « ce partenariat structurant avec le Groupe EDF est une nouvelle étape dans notre stratégie de décarbonation. Il contribue à pérenniser notre modèle agricole pour des fruits et légumes français “faits main” grâce à un mix énergétique efficient et une véritable implication des hommes et femmes de notre coopérative. »

Etudier le développement de solutions photovoltaïques en autoconsommation

Dans cet objectif, ce partenariat consiste à :

Réaliser des audits énergétiques règlementaires et accompagner les stratégies de décarbonation des deux entreprises ;

Proposer des recommandations pour piloter et maîtriser la consommation énergétique notamment des serres de SAVEOL. Ce projet innovant fait appel à l’intelligence artificielle pour définir des modèles prédictifs ;

Présenter différentes solutions de production de chaleur renouvelable : calories récupérées sur des installations existantes, en géothermie ou produites à partir de biomasse ;

Etudier le développement de solutions photovoltaïques en autoconsommation sur les sites de production des deux entreprises ;

Informer l’ensemble des adhérents de Savéol sur les services proposés par le groupe EDF pour décarboner leurs consommations, notamment grâce aux solutions photovoltaïques ;

Accompagner la transition vers la mobilité électrique en apportant conseils et préconisations sur les solutions de recharge ;

Proposer des montages financiers déconsolidants sur des solutions d’efficacité énergétique.

Plus généralement, ce partenariat intègre un enjeu de transmission des connaissances et compétences qui sera développé en lien avec les services énergies de la SILL Entreprises et de SAVEOL et des experts du groupe EDF et de ses filiales. « Nos métiers intègrent désormais systématiquement la dimension RSE : respect de la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, grâce notamment à des technologies plus vertueuses, plus économes et une diversification de notre mix-énergétique vers des énergies décarbonées.

Nous sommes heureux d’être accompagnés par EDF dans cette démarche pour accélérer notre transition énergétique » ajoute Gurvan Falc’hun, Directeur Général Délégué aux énergies de SILL Entreprises.

« Accélérer la transition énergétique et franchir un nouveau cap »

Depuis 2018, la coopérative bretonne Savéol et ses producteurs de fruits et légumes travaillent sur l’évolution du modèle énergétique de la serre. Pour cela, ils développent la production d’énergies renouvelables, avec déjà 20% des besoins couverts aujourd’hui, et avec pour ambition de couvrir 100% de leurs besoins en 2050. Les actions concrètes de maitrise de l’énergie mises en œuvre par les maraîchers ont déjà permis de réduire leur consommation d’énergie de 20 à 50%, selon les serres, entre 2021 et 2022. Savéol et SILL Entreprises s’unissent autour des questions d’énergie depuis 2020. Au travers de ce partenariat lancé concrètement au 1er semestre 2024, Savéol et SILL Entreprises réaffirment leur ambition en bénéficiant des multiples expertises du groupe EDF. Toutes les équipes sont fières de contribuer à ce partenariat, engagées ensemble vers un objectif commun et un avenir encore plus vertueux pour une agriculture résiliente et durable. « Nous sommes fiers d’accompagner l’association de SAVEOL et de SILL Entreprises pour accélérer leur transition énergétique et franchir un nouveau cap. Le groupe EDF réunit des expertises et savoir-faire variés au service de nos clients de la filière agroalimentaire pour adapter leurs consommations, transformer leurs process et développer leur mix-énergétique. Nous les accompagnons à chaque étape de leur stratégie de décarbonation, de l’identification des leviers d’actions à leur mise en œuvre. Notre mission est d’être aux côtés des entreprises pour réussir leur transition énergétique et gagner en compétitivité dès aujourd’hui et pour demain » précise Nelly Recrosio, directrice du marché d’affaires EDF.