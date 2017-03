SYSTOVI STOCK-R : la batterie aÃ©rothermique nominÃ©e Ã  BEPOSITIVE 2017

Avec Stock-R, innovation mondiale, SYSTOVI se retrouve nominée aux Awards de BEPOSITIVE 2017 dans la catégorie « Energies dans le bâtiment ». Explications !

Stock-R, c’est la première batterie solaire aérothermique qui chauffe l’habitat à la nuit tombée. Batterie unique au monde, Stock-R est capable d’emmagasiner la chaleur produite par les panneaux solaires aérovoltaïques R-VOLT. Grâce à STOCK-R, il est désormais possible de chauffer l’habitat gratuitement le soir, lorsque le soleil ne brille plus.

Reconnu dans le secteur de la performance énergétique pour avoir créé en 2013 R-VOLT, le premier panneau solaire aérovoltaïque qui produit simultanément de l’électricité et de l’air chaud pour l’habitat, SYSTOVI persiste et signe une nouvelle innovation mondiale avec le lancement de STOCK-R. Cette solution capable de collecter la chaleur produite par les capteurs solaires R-VOLT s’apprête à révolutionner le domaine de la consommation d’énergie au sein de l’habitat en prolongeant les capacités de chauffage du R-VOLT de 7 à 12 heures dans une journée.

Pascal Janot, Président directeur général de Systovi explique : « L’installation R-VOLT enrichie par l’innovation STOCK-R propose une solution pertinente d’énergie renouvelable pour produire soi-même son énergie tout en faisant de vraies économies. En un seul système, nous offrons la possibilité d’autoproduire simultanément électricité et chaleur, tout en apportant des réponses innovantes vers davantage de confort et de santé.»

Une chaleur produite jusqu’à 25°C pendant 5 heures

STOCK-R est une batterie à air chaud constituée de plusieurs plaques d’aluminium emprisonnant un matériau très innovant qui emmagasine la chaleur produite par les capteurs solaires aérovoltaïques R-VOLT tout au long de la journée. Ce matériau, dit à changement de phase, modifie son état selon la température de l’air à son contact. Sous l’effet de la chaleur, le matériau contenu dans les plaques thermiques de STOCK-R fond. La batterie se met en charge. En fondant, il collecte l’énergie thermique de l’air solaire.

En fin de journée, quand l’air ambiant devient plus froid, le matériau se solidifie et l’énergie thermique stockée est libérée. La batterie se décharge. Durant cette opération, l’air se réchauffe et peut être insufflée dans l’habitat à une température supérieure à 25 °C pendant 5 heures. Sans pièce mécanique en mouvement, STOCK-R possède une incroyable durée de vie, ce qui en fait la batterie solaire la plus fiable au monde.

Une innovation unique au monde

STOCK-R est la toute première batterie thermique conçue pour emmagasiner la chaleur issue du soleil. Jusqu’à présent, dans le domaine de stockage de la chaleur solaire, existait seulement le chauffe-eau solaire : l’énergie solaire thermique produite est stockée dans un ballon d’eau chaude.

STOCK-R se positionne sur le marché du stockage solaire avec un prix de 0,14 € par kilowattheure, une durabilité jusqu’à 30 ans, un silence total de fonctionnement car aucune pièce mécanique n’est en mouvement et enfin une simplicité incroyable d’installation puisqu’il suffit d’une heure de mise en place lorsque l’habitat dispose au préalable d’un système R-VOLT.

