SOLARWATT, passionnÃ©ment autoconsommation sur Bepositive2017

Pour ce salon BePositive 2017, SOLARWATT France, exposant sur le salon, présente auprès des installateurs et industriels son solution de stockage MyReserve MR500 et l’évolution du système, la très modulaire MR800. Cette dernière innovation signée par le centre R&D offre, à travers son système révolutionnaire une réponse viable aux problématiques liée à l’indépendance énergétique.

L’autoconsommation, source d’énergie quotidienne

Le soleil comme ressource première dans la consommation des foyers et bâtiment tertiaires est désormais un outil répondant aux besoins d’autosuffisance énergétique de demain. Stocker de l’énergie pour fabriquer sa propre électricité devient l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années. Conscient de ces nouveaux enjeux, le service de Recherche et Développement SOLARWATT a créé une nouvelle vision énergétique en s’attachant à fournir une solution de stockage et de maîtrise de l’énergie. Le triptyque produire, gérer, stocker imaginé par SOLARWATT offre un confort et une facilité d’emploi haut de gamme à tous les utilisateurs relevant le défi de l’autoconsommation. Avec une durée de vie d’environ 15 ans, un design épuré et un prix abordable, MyReserve met son intelligence au service de l’utilisateur en garantissant une efficacité maximale.

Spécialiste dans ce domaine de l’autoconsommation énergétique et gérante de la filiale France, Sylvia Lamaty interviendra d’ailleurs lors d’une table ronde organisée sur le salon intitulée « Autoconsommation : quelle montée en puissance ? » « Précurseur de ce secteur, SOLARWATT porte son ambition sur la création de technologies capables de transformer les énergies solaires, pour une consommation durable sur l’avenir. Nos solutions MyReserve rencontrent un grand succès outre-rhin et nous espérons d’en faire autant en France. » explique la gérante de SOLARWATT France.

Une gamme complète pour une offre solaire aboutie

SOLARWATT a entamé depuis plusieurs années une véritable transformation, passant du statut de fabricant de panneaux solaires « Made in Germany » vers un positionnement plus global de concepteur et fabricant de solutions solaires clés en main incluant la gestion de l’énergie et son stockage. Ainsi, afin de maximiser la performance de son offre, SOLARWATT associe à MyReserve un kit « solaire ». Il comprend les modules, l’onduleur, l’Energy Manager, un « gestionnaire d’énergie intelligent » et tous les accessoires nécessaires à l’installation, permettant au quotidien la bonne maîtrise de l’électricité au sein du logement et la pose des panneaux solaires sur le toit.

La batterie de stockage MyReserve, lancée en 2015, a atteint une part de marché d’environ 10% en Allemagne en moins de deux ans. «Depuis le lancement de notre produit MyReserve il y a deux ans, nous travaillons sur son développement et son amélioration continue. Nous présenterons une innovation pionnière lors du salon mondial Intersolar 2017», explique Detlef Neuhaus, PDG du Groupe SOLARWATT. Déjà implanté sur le marché en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, MyReserve sera également bientôt commercialisée en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne et en Australie. D’autres marchés nationaux sont actuellement en cours d’étude de développement.

30% de croissance en 2016

MyReserve, déjà primée à plusieurs reprises, a d’ailleurs reçu cette semaine une nouvelle distinction pour son système innovateur de la part de PV Magazine, qui la sélectionnée comme «Top Innovation». Selon son rédacteur en chef Michael Fuhs, «le système a remporté le prix de l’innovation en raison d’un certain nombre de propriétés innovantes comme la vitesse du système, la précision du contrôle, la faible déperdition d’énergie ou la gestion de la batterie en elle-même. L’efficacité de la consommation et l’optimisation de la sollicitation du réseau ont forcément contribué à l’obtention de ce prix.»

Cette nouvelle stratégie, mise en œuvre depuis 2012, permet au groupe allemand d’afficher, malgré un marché photovoltaïque européen en léger déclin depuis quelques années, une croissance de 30% sur l’année 2016 en réalisant 65 M € de chiffre d’affaires. Selon Detlef Neuhaus, cette croissance organique se poursuivra forcément en 2017 : «Nous sommes heureux de pouvoir enregistrer une croissance stable par rapport à l’ensemble de l’industrie depuis plusieurs années. En 2017, nous voulons faire un pas de plus et augmenter nos ventes, l’objectif est fixé à 100 millions d’euros.

Modules Vision bi-verre: Des millions investis dans la ligne de production

En 2016, SOLARWATT a continué à étendre sa place de leadership sur le segment des modules solaires haut de gamme : environ les deux tiers des modules produits étaient des produits Vision bi-verre et la tendance prédit une continuité de cette croissance. Avec de forts investissements dans de nouveaux équipements, SOLARWATT a choisi de moderniser son usine et d’intensifier le volume et la rapidité de sa production, localisée au siège social de l’entreprise, à Dresde. A l’inverse de l’internationalisation croissante de la fabrication et de la délocalisation des usines pour nombreux fabricants, SOLARWATT maintient son choix d’être fabricant de ses propres produits et de maintenir la localisation de fabrication en Allemagne. D’après le CEO Detlef Neuhaus: Nous sommes le seul fournisseur de système à développer tous nos produits nous-mêmes et à les produire en Allemagne – et cela sera maintenu dans l’avenir.

