SYSTOVI lance une ventilation nouvelle gÃ©nÃ©ration pour l'habitat

15 000, c’est le nombre de litres d’air que respire l’Homme chaque jour. Une consommation qu’il réalise 80 à 90% du temps dans un lieu clos, avec un air en moyenne 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur. Avec R-SUN, SYSTOVI allie le confort d’un air sain aux bénéfices de l’apport solaire. Détails !

Dans les logements anciens, la ventilation peut être complexe à installer, et représenter une véritable déperdition énergétique en expulsant l’air préalablement chauffé pour le remplacer par de l’air extérieur froid. Au contraire, les logements modernes ou rénovés (changement d’huisseries, travaux d’isolation) sont de mieux en mieux isolés. Or un manque de ventilation dans un logement peut occasionner de nombreux problèmes : humidité, traces de moisissures, rhumes, symptômes allergiques, gaz radon qui s’accumule.

Soucieux de développer des technologies de pointe en faveur d’habitats toujours plus autonomes, SYSTOVI propose avec R-SUN une solution de ventilation répondant à tous ces enjeux, et économe en énergie.

Un air sain, de jour comme de nuit

Pascal Janot, président directeur général de SYSTOVI, explique : « La ventilation est un enjeu majeur de santé publique. Au-delà de l’obligation réglementaire, il est possible d’agir pour préserver la santé des personnes comme celle du bâti. L’installation R-SUN propose une solution performante de ventilation qui bénéficie des avantages du solaire. Ce système peut évoluer vers la production d’électricité en étant couplé avec un système R-VOLT. Nous offrons ainsi la possibilité d’autoproduire simultanément ventilation et chauffage solaire, tout en apportant une réponse innovante vers davantage de confort et de santé. »

L’air extérieur est collecté par des grilles d’aération latérales, et se réchauffe grâce au rayonnement solaire en passant dans le panneau. Il est ensuite filtré pour être débarrassé de ses polluants et allergènes. Le module de ventilation, qui intègre une carte électronique, assure une gestion intelligente de la qualité de l’air intérieur en mesurant en temps réel la température et l’hygrométrie de l’habitation. Il peut ainsi ajuster son débit d’insufflation pour obtenir le bon équilibre entre air chaud et air froid, sans sensation de courant d’air. L’air insufflé dans le logement est donc assaini et renouvelé 24h/24 7j/7, garant d’une bonne hygiène de vie et de la salubrité du logement. La légère surpression agit comme une barrière contre l’air froid qui pourrait entrer par les ouvertures naturelles du logement.

En été, il est possible de régler le système en mode rafraîchissement nocturne : l’air récupéré sous le panneau a la propriété d’être plus froid. Pendant toute la nuit, R-SUN injecte, silencieusement et sans avoir à ouvrir les fenêtres, un air en moyenne 4°C inférieur à l’air extérieur, pour des nuits plus paisibles.

Simple à installer et à piloter

R-SUN est compatible avec toutes les maisons, et éligible au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique et à la TVA réduite à 5,5%. L’installation peut être pilotée avec l’application SMART-R, pour visualiser en temps réel les performances du système et en optimiser les réglages à distance. Il s’agit là d’un mode de ventilation disruptif.

