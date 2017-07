Plan climat : les professionnels du solaire prÃªts Ã  rÃ©pondre au dÃ©fi du Plan Climat lancÃ© par Nicolas Hulot

Jeudi 6 juillet, Nicolas Hulot a annoncé son Plan Climat pour la France. Très attendue, cette prise de position du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire poursuit des objectifs ambitieux pour la transition énergétique. Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, se félicite des annonces du ministre et souligne l’importance des équipements solaires thermiques et de production d’électricité pour la réussite de cette transition.

L’accent mis par Nicolas Hulot sur la production d’électricité au plus près des consommateurs et l’autoconsommation est un excellent signal. L’accélération de la taxation des énergies polluantes va également dans le sens d’une transition assumée, planifiée et maitrisée qu’Enerplan soutient activement.

Pour Daniel Bour, président d’Enerplan, « les acteurs du solaire sont prêts à répondre au défi de la transition énergétique. La programmation pluriannuelle de l’énergie en révision doit confirmer une ambition élevée pour les énergies renouvelables et poursuivre les efforts de simplification. Il faut rationaliser le recours aux appels d’offre et les simplifier pour atteindre les objectifs ambitieux fixés aujourd’hui ».

