SyS EnR recrute 20 nouveaux collaborateurs sur lâ€™ensemble du territoire national

Membre fondateur de Wewise et spécialiste du déploiement de centrales photovoltaïques implanté à Grigny, SyS EnR annonce le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs pour renforcer ses équipes sur tout le territoire national. Ces recrutements s’inscrivent dans la feuille de route stratégique de Wewise dont l’ambition est d’apporter des solutions clés en main, durables et performantes pour permettre aux dirigeants d’ETI de s’investir en confiance dans la transition énergétique.

Implanté dans le département de l’Essonne, à Grigny, SyS EnR, membre fondateur de Wewise, déploie des centrales photovoltaïques à l’usage des entreprises et collectivités, principalement sur les toitures et ombrières de parkings. L’entreprise regroupe plus de 60 collaborateurs répartis sur tout le territoire national. Depuis sa création en 2007, l’entreprise et ses experts ont accompagné plus de 300 clients dans leurs projets d’installations photovoltaïques sur l’ensemble du territoire, notamment en région Île-de-France.

Le besoin en main d’œuvre qualifiée se fait plus pressant que jamais

Au titre de membre fondateur de Wewise, nouvelle marque regroupant les entreprises dédiées aux énergies renouvelables, au solaire photovoltaïque et à la gestion des systèmes énergétiques du groupe Butagaz, SyS EnR recrute aujourd’hui une vingtaine de nouveaux collaborateurs. Les principaux postes à pourvoir concernent des profils de techniciens spécialisés, d’installateurs de panneaux photovoltaïques, de commerciaux, de conducteurs de travaux expérimentés et des experts en ressources humaines. Cette initiative de recrutement s’inscrit dans un contexte de plein essor du marché de l’énergie solaire photovoltaïque. Avec une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et la nécessité impérieuse de diversifier les sources d’énergie, l’énergie solaire photovoltaïque s’affirme comme une solution incontournable. Toutefois, cette croissance exponentielle entraîne son lot de défis, notamment en matière de formation et de recrutement. Le besoin en installateurs, électriciens, chefs de projet ou conducteurs de travaux qualifiés se fait désormais plus pressant que jamais.

Wewise s’engage à offrir des programmes de formation

Face à cette demande croissante de professionnels qualifiés, Wewise s’engage à offrir des programmes de formation et de développement professionnel afin de soutenir l’évolution des collaborateurs de ses membres fondateurs et de répondre aux besoins spécifiques du marché. En investissant dans la formation continue et le perfectionnement des compétences, Wewise vise à garantir la qualité et la sécurité de ses installations tout en favorisant l’épanouissement professionnel de ses équipes. Philippe Portal, directeur général France de Wewise, déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle phase de recrutement qui témoigne de notre engagement continu envers la transition énergétique. Alors que le marché du photovoltaïque connaît une croissance sans précédent, ces recrutements reflètent notre volonté d’investir dans les compétences nécessaires pour répondre aux défis actuels et futurs du marché. Nous recherchons des individus désireux de contribuer et de façonner un avenir énergétique plus durable pour tous. »