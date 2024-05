GreenYellow accélère son développement au Portugal et en Pologne avec l’acquisition de Grow Energy Management (GEM)

GreenYellow annonce l’intégration de la plateforme de Grow Energy Management (GEM), expert du photovoltaïque décentralisé et acteur de premier plan au Portugal et en Pologne. Cette opération, qui inclut deux portefeuilles de projets, marque une étape majeure dans l’expansion de GreenYellow dans ces deux pays. Ainsi, le groupe renforce sa position en tant qu’acteur principal dans le secteur du solaire photovoltaïque pour les entreprises des secteurs de l’industrie et de la distribution commerciale tant en Pologn

La transaction comprend près de 120 MWc de projets solaires décentralisés prêts à être construits ou déjà en opération, dans les secteurs de l’industrie et de la distribution commerciale. Cela comprend, notamment, un portefeuille de projets pour une puissance totale de 100 MWc avec Biedronka en Pologne (groupe Jeronimo Martins). Avec cette opération, incluant des échanges d’actions, GEM et GreenYellow Portugal deviendront une seule et même entité (GreenYellow Portugal) basée à Lisbonne et contrôlée par GreenYellow. Celle-ci continuera de développer les deux offres phares du Groupe : le photovoltaïque décentralisé, avec un accent particulier sur l’autoconsommation solaire et l’EaaS (Energy-as-a-Service), pour accélérer la décarbonation des entreprises. “GEM a développé une expertise unique sur le marché portugais en matière d’autoconsommation (UPAC) avec des clients de premier plan. GreenYellow est le partenaire idéal pour la prochaine étape de notre croissance, apportant à la fois la capacité financière et l’expertise technique pour accélérer notre développement afin de fournir à nos clients les meilleures solutions de production d’énergie solaire décentralisée et d’efficacité énergétique à des prix compétitifs et durables, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone et à promouvoir un avenir plus propre et plus durable. Notre compatibilité géographique en Pologne et au Portugal nous permettra de générer des synergies commerciales entre les équipes” indique Miguel Almeida Henriques, Président de GEM et co-dirigeant de GreenYellow Portugal.

Un investissement de près de 150 millions d’€ au cours des trois prochaines années au Portugal et en Pologne

Ainsi, Miguel Almeida Henriques, Miguel Magalhães et Bernardo Matos co-dirigeront GreenYellow Portugal, poursuivant le développement réussi initié avec GEM. Ils auront pour objectif ambitieux de développer plus de 100 MWc de projets solaires décentralisés au cours des trois prochaines années. Aux côtés de GreenYellow Polska, ils soutiendront également le développement et l’exploitation des projets existants et accompagneront les initiatives futures en Pologne. Cette transaction permet à GreenYellow de consolider sa position d’acteur majeur de l’autoconsommation solaire en Europe. GreenYellow prévoit ainsi d’investir près de 150 millions d’euros au cours des trois prochaines années au Portugal et en Pologne pour accélérer la transition énergétique de ses clients.

“Nous sommes heureux d’accueillir les équipes de GEM au sein de GreenYellow. Cette intégration témoigne de la confiance que nous accorde GEM et leurs clients, un atout précieux dans cette opération. Je tiens également à remercier notre actionnaire Ardian, Marcelino Oreja (Président de GreenYellow Iberia et Membre du Conseil d’Administration du groupe GreenYellow), nos partenaires et nos collaborateurs pour leur soutien. Cette belle opération s’inscrit dans notre stratégie visant à accélérer notre expansion européenne, annoncée fin 2022, et souligne notre engagement à contribuer activement à la transition énergétique du Portugal et de la Pologne, avec une ambition renforcée.” déclare Otmane Hajji, Président de GreenYellow.