Synergie Solaire Ã  Delhi pour le lancement de l'Alliance Solaire Internationale (ISA Summit)

Le premier sommet international de l’Alliance solaire s’est tenu le 11 mars 2018 à New Delhi, en présence du Premier Ministre Indien, du Président de la République Française, du secrétaire général des Nations Unies et des Solars Mamas du Barefoot College.

A la suite du message d’encouragement de Nicolas Hulot lors de la dernière soirée en novembre, Synergie Solaire été invité au lancement de l’Alliance Solaire Internationale à Dehli. Un événement très inspirant et encourageant pour la filière du solaire. Il y a en effet une vraie volonté politique de soutenir cette énergie ; 37 dirigeants (africains pour la grande majorité, les membres étant les pays situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne) l’ont réaffirmé et sont conscients de l’urgence de mettre en place un contexte législatif et juridique porteur. Concrètement, l’initiative Terrawatt est très attendue.

4 axes sont principalement ressortis pour « booster » le solaire dans les pays émergents :

un développement des compétences au niveau local

la standardisation des contrats et des législations par pays au maximum

plus de financement et d’investissements : ça passe par plus de créativité et plus de garanties (étatiques ou autres)

plus de transparence et de collaboration internationale

Les Solars Mamas du Barefoot College, ont marqué la rencontre de l’Alliance Solaire internationale. Emmanuel Macron a manifesté son soutien envers cette initiative indienne, en souhaitant la construction de 100 centres de formation semblable à leur modèle. Synergie Solaire, partenaire du Barefoot depuis 2015, a financé la construction d’un centre de Formation des femmes aux métiers du solaire pour l’électrification de leurs villages au Burkina Faso qui devra être inauguré en 2018. « Nous souhaitons continuer à promouvoir en France cette initiative très complète d’accompagnement des plus pauvres pour un développement social et économique qui passe par l’accès à une Énergie durable » conclut Hélène Demaegd, la présidente de Synergie Solaire.

