Les modules solaires RECOM-SILLIA obtiennent le label Top PV Brand

RECOM-SILLIA, société de fabrication de modules solaires basée en France, à Lannion en Bretagne, a obtenu le label «Top PV Brand» d’EuPD Research, institut leader européen de la recherche en développement durable. Les installateurs et autres acteurs de l’industrie française ont donc fait de RECOM-SILLIA un premier choix pour la fourniture de modules solaires et recommandent fortement RECOM-SILLIA à leurs clients. Le label PV Top Brand est attribué à partir de l’étude EuPD Research auprès des installateurs. Ce label analyse la perception de la marque, le choix du client et la distribution, afin d’identifier la marque du module qui se distingue des autres aux yeux de ses clients.

Nous sommes très fiers de ce prix. Le groupe RECOM a renforcé la notoriété de la marque auprès des clients finaux et des partenaires commerciaux en moins d’un an depuis l’acquisition de Sillia VL. Notre engagement est de fournir à nos clients des produits de haute qualité selon des normes et valeurs européennes strictes. Le prix EuPD est une confirmation de nos efforts vigoureux pour répondre aux attentes des clients et fournir les meilleures solutions à long terme pour leurs besoins », a déclaré Hamlet Tunyan, président et chef de la direction du Groupe RECOM, un des plus grands fabricants de modules photovoltaïques en Europe avec des sites de production en France donc, mais aussi en Italie et en Pologne avec une capacité de production annuelle allant jusqu’à 1,5 GW – et des ventes dans plus de 65 pays.

Plus d’infos…