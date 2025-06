SYNAPSUN.com lance son moteur de recherche dÃ©diÃ© aux certifications des systÃ¨mes de montage PV

SYNAPSUN, expert modules PV, enrichit son écosystème digital avec un nouveau moteur de recherche dédié à l’identification des couples modules PV/systèmes de montage certifiés. Grâce à ce nouvel outil, les professionnels du solaire peuvent :

- Identifier en quelques clics les couples modules/systèmes de montage certifiés.

- Filtrer selon l’application (toiture, ombrière), le type de toiture (bac acier, terrasse, panneaux sandwich) et la certification (ETN, ATEC, ATEX, Broof T3). – Explorer une base de données en constante évolution regroupant les principaux fabricants de panneaux et de systèmes de fixation : JA Solar, Jinko Solar, GCL, Dome Solar, Joris ide, Adiwatt, etc.

Cet outil est responsive et pensé pour tous les usages : ordinateur, tablette ou smartphone.

A noter. En France, toute installation photovoltaïque en toiture doit respecter, a minima, un procédé validé par une Évaluation Technique Nouvelle (ETN). Cette conformité est indispensable pour bénéficier de la garantie décennale.

bit.ly/4mYomZB