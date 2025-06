Du 12 au 26 juin, Solewa lance une tournÃ©e inÃ©dite pour rÃ©pondre aux nouveaux enjeux du photovoltaÃ¯que agricole

Dans un contexte d’évolution réglementaire et de mutation du marché photovoltaïque, Solewa lance un événement itinérant, du 12 au 26 juin 2025. Au programme : 5 étapes dans des exploitations agricoles déjà engagées dans le photovoltaïque situées dans les départements de l’Indre-et-Loire (37), de la Mayenne (53), de la Seine-Maritime (76), de l’Ille-et-Vilaine (35) et de la Vendée (85). L’objectif : aller à la rencontre des agriculteurs porteurs de projets et des prescripteurs locaux, répondre à leurs questions suite aux récentes évolutions du secteur photovoltaïque, et leur présenter de nouvelles solutions innovantes de manière inédite, notamment l’autoconsommation collective (ACC).

Quelles conséquences les récentes évolutions règlementaires peuvent avoir sur mon projet ? Quelles solutions à ma disposition ? Quelle nouvelle gestion de l’électron possible sur mon exploitation ?… Les questions que se posent les professionnels sur le photovoltaïque sont nombreuses. Conçue comme un événement itinérant à taille humaine, cette tournée vise à aller au-devant de ces questions pour y apporter des réponses concrètes. Parmi celles-ci, Solewa présentera l’autoconsommation collective (ACC), une nouvelle solution de valorisation qui permet de vendre en direct son électricité à ses voisins en fixant son propre prix de vente. À travers cet événement, Solewa entend démontrer concrètement comment l’énergie solaire peut devenir un levier de performance pour les agriculteurs et un moteur essentiel de la transition énergétique du secteur.