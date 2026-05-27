Stabilisation des rÃ©seaux et rÃ©duction de moitiÃ© des couts : Lâ€™Europe mise sur le stockage rÃ©seau dâ€™importance systÃ©mique

Comment lâ€™industrie europÃ©enne est-elle en capacitÃ© de rÃ©pondre Ã cet immense besoin de flexibilitÃ© et de transformation sur le plan technologique et stratÃ©gique du marchÃ© de lâ€™Ã©nergieÂ ? Les rÃ©ponses seront prÃ©sentÃ©es les 22 et 23Â juin Ã Munich Ã lâ€™ees Europe Conference. Lâ€™accent portera sur les questions internationales comme le financement Ã grande Ã©chelle dâ€™accumulateurs indÃ©pendants de taille industrielle, la conception rÃ©ussie en Europe de centrales hybrides et lâ€™approche rÃ©glementaire des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau dans un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique europÃ©en en pleine mutation. DÃ©cryptageÂ !

Le marchÃ© europÃ©en des batteries connaÃ®t une croissance fulguranteÂ : dâ€™aprÃ¨s le rÃ©cent Â«Â Solar+ ReportÂ Â» de SolarPower Europe, le parc de stockage installÃ© dans lâ€™UE reprÃ©sentait finÂ 2025 une puissance totale de 40Â gigawatts (GW) et une capacitÃ© de stockage de 77Â gigawatt-heures (GWh), soit une augmentation de 45Â pour cent par rapport Ã lâ€™annÃ©e derniÃ¨re. Lâ€™Ã©tude dans le scÃ©nario Solar+ prÃ©voit que la puissance quadruple dâ€™ici 2030 pour atteindre 171Â GW, la capacitÃ© Ã©tant mÃªme multipliÃ©e par huit pour atteindre 598Â GWh. Comme la croissance des capacitÃ©s solaires et Ã©oliennes sollicite de plus en plus les rÃ©seaux europÃ©ens, les accumulateurs devront dÃ©caler lâ€™utilisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur de nombreuses heures. Par consÃ©quent, la durÃ©e moyenne de stockage se rallonge de 1,9 Ã 3,5Â heures, un bond technologique qui consolide la tendance en faveur dâ€™un stockage rÃ©seau dâ€™importance systÃ©mique.

Comment lâ€™industrie peut-elle couvrir ces besoins colossauxÂ ?

Il reste moins de cinq ans Ã lâ€™Union europÃ©enne pour atteindre les objectifs climatiques et Ã©nergÃ©tiques obligatoires fixÃ©s pour 2030. Cependant, la rÃ©alitÃ© nâ€™est pas Ã la hauteur de ces ambitionsÂ : malgrÃ© le boom rÃ©cent des Ã©nergies renouvelables, les pronostics actuels indiquent que, sans mesures correctrices, lâ€™UE nâ€™atteindra pas ses objectifs de dÃ©veloppement des capacitÃ©s Ã©oliennes et solaires. Le scÃ©nario Solar+ modÃ©lisÃ© par SolarPower Europe et Rystad Energy montre nÃ©anmoins une solution claire et trÃ¨s efficace. Si le systÃ¨me est systÃ©matiquement amÃ©nagÃ© dans une perspective de flexibilitÃ©, la synergie entre le photovoltaÃ¯que et les systÃ¨mes de stockage Ã batteries (BESS) deviendra la panacÃ©e technologiqueÂ : lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire Ã elle seule pourrait couvrir prÃ¨s de 26Â pour cent des besoins europÃ©ens grÃ¢ce aux avantages en matiÃ¨re de coÃ»ts et Ã la rapiditÃ© de dÃ©ploiement. La part totale des renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique approcherait les 70Â pour cent et la dÃ©pendance aux combustibles fossiles baisserait considÃ©rablement.

La position de lâ€™UE renforcÃ©e par des milliards dâ€™euros Ã©conomisÃ©s

La rÃ©alisation de ces objectifs loin de contribuer uniquement Ã la protection du climat garantit Ã©galement lâ€™avenir Ã©conomique de lâ€™UE dans son ensemble. Compte tenu du recul systÃ©matique des centrales Ã combustibles fossiles onÃ©reuses sous la pression des acteurs du marchÃ©, le scÃ©nario Solar+ prÃ©voit dâ€™ici 2030 une diminution de moitiÃ© des coÃ»ts dâ€™exploitation annuels du systÃ¨me Ã©lectrique europÃ©en, soit une Ã©conomie annuelle dâ€™environ 55Â milliards dâ€™euros. Dans le mÃªme temps, les prix de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ© en moyenne dans lâ€™UE baisseront de 14Â pour cent pour sâ€™Ã©tablir Ã environ 63,4Â euros le mÃ©gawattheure (MWh). Le stockage rÃ©seau installÃ© flexibilise la consommation de lâ€™Ã©lectricitÃ© dans le temps, ce qui empÃªche la multiplication incontrÃ´lÃ©e des heures Ã prix nÃ©gatif et protÃ¨ge la rentabilitÃ© des grands investissements solaires. En outre, cet effet combinÃ© libÃ¨re lâ€™Ã©conomie europÃ©enne des pressions gÃ©opolitiques. Rien que pendant les deux premiers mois de la rÃ©cente crise au Moyen-Orient, lâ€™augmentation des capacitÃ©s solaires dans lâ€™UE a dÃ©jÃ permis dâ€™Ã©conomiser 8,5Â milliards dâ€™euros en coÃ»ts dâ€™importation de gaz. Dâ€™ici 2030, cette protection reprÃ©sentera plus de 53Â milliards dâ€™euros par an dans le scÃ©nario Solar+, soit 223Â milliards dâ€™euros cumulÃ©s sur les importations de combustibles fossiles Ã©vitÃ©es, ce qui amÃ©liorera directement et Ã long terme la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique europÃ©enne.

Une dynamique menacÃ©e par un dÃ©ficit dâ€™investissement

Les chiffres montrent que le marchÃ© du stockage est prÃªt Ã remplir sa mission dans le systÃ¨meÂ : rien quâ€™en 2025, de nouveaux systÃ¨mes de stockage Ã batteries dâ€™une capacitÃ© de 27,1Â GWh ont Ã©tÃ© installÃ©s dans lâ€™UE. Ces installations sont dues Ã 55Â pour cent Ã de grands accumulateurs (BESS) privÃ©s, non subventionnÃ©s. Des interventions non coordonnÃ©es sur le plan rÃ©glementaire de la part des Ã‰tats membres menacent toutefois de gripper le moteur. Sur le marchÃ© intÃ©rieur europÃ©en, les regards se tournent particuliÃ¨rement vers lâ€™Allemagne oÃ¹ les orientations rÃ©glementaires actuelles pourraient influencer massivement la dynamique de dÃ©veloppement du stockage. Les discussions sur lâ€™adaptation de la redevance dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau pour les accumulateurs soulÃ¨vent des questions chez les investisseurs internationaux concernant la sÃ©curitÃ© de planification Ã long terme. Dans ce contexte, plus de 150Â entreprises se sont rÃ©unies pour dÃ©fendre un cadre stable et favorable aux investissements en concertation avec les responsables politiques. Georg Gallmetzer, prÃ©sident dâ€™Eco Stor, met en garde avec insistance contre un effet dominoÂ : Â«Â En Ã©mettant une rÃ©serve sur la protection de la confiance lÃ©gitime concernant lâ€™exonÃ©ration de la redevance dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau dans le cadre du processus AgNes, lâ€™Agence fÃ©dÃ©rale allemande des rÃ©seaux a de facto menÃ© la branche du stockage Ã un dÃ©ficit dâ€™investissement. Les autoritÃ©s doivent rÃ©tablir urgemment la sÃ©curitÃ© des investissements et envoyer des signaux clairs en faveur de la protection de la confiance lÃ©gitime et dâ€™un modÃ¨le de redevance financiÃ¨rement supportable aprÃ¨s expiration du dÃ©lai lÃ©gal dâ€™exonÃ©ration. Faute de quoi, nous serons confrontÃ©s Ã un dÃ©ficit de stockage irrÃ©versible dÃ» Ã un manque dâ€™investissements.Â Â»

IntÃ©grer le stockage Ã la conception des coÃ»ts de rÃ©seau et amÃ©nager le cadre rÃ©glementaire

Dâ€™aprÃ¨s Georg Gallmetzer, une telle rupture de la confiance sur le plus grand marchÃ© de lâ€™UE aurait un retentissement dans toute lâ€™Europe et rappelle les crises que le secteur a traversÃ©esÂ : Â«Â Une Ã©ventuelle rupture de confiance quant Ã lâ€™exonÃ©ration de la redevance dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau aurait de graves consÃ©quences comparables aux mesures rÃ©troactives qui ont touchÃ© les modÃ¨les de subvention en Espagne et en Italie dans les annÃ©esÂ 2010. Dans le mÃªme temps, des pays comme lâ€™Italie et la Grande-Bretagne montrent comment crÃ©er un cadre propice aux investissements grÃ¢ce Ã des mÃ©canismes de marchÃ© clairs, des sources de revenus supplÃ©mentaires et des processus dâ€™autorisation rapides. La combinaison de trois Ã©lÃ©ments sâ€™avÃ¨re dÃ©cisive au bout du compteÂ : la taille du marchÃ©, la clartÃ© de la rÃ©glementation et la sÃ©curitÃ© de la planification et des investissements.Â Â» Lâ€™objectif doit Ãªtre dâ€™intÃ©grer le stockage Ã la conception des coÃ»ts de rÃ©seau et dâ€™amÃ©nager le cadre rÃ©glementaire de maniÃ¨re Ã ce que le dÃ©veloppement du parc de stockage europÃ©en puisse atteindre, Ã coup sÃ»r et sans incertitude juridique, les 171Â GW Ã lâ€™horizon 2030 prÃ©vus par le scÃ©nario Solar+.