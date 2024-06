Sunrock est certifiÃ© B Corp

Sunrock, spécialiste européen des toitures photovoltaïque de grande ampleur, est désormais certifié B Corp, un certificat international décerné par B Lab, organisation à but non lucratif qui récompense les entreprises pour leur impact social et écologique. Une belle réussite qui montre que Sunrock s’engage à mesurer régulièrement et à améliorer continuellement son impact social et environnemental.

Sunrock a rejoint le mouvement “B Corp”, un mouvement mondial croissant d’entreprises qui souhaitent contribuer à un avenir durable, social et équitable. La certification repose sur un engagement à long terme en faveur du développement durable, puisque les entreprises certifiées B Corps doivent être recertifiées tous les trois ans pour conserver leur certification. Pour compléter la certification, la société a légalement intégré dans ses statuts une mission d’entreprise à but responsable. Le B Impact Assessment (BIA) mesure les performances sociales, écologiques et économiques globales de l’entreprise et se concentre principalement sur la transparence publique et la responsabilité juridique. La certification porte sur l’ensemble des activités d’une organisation et couvre cinq domaines d’impact clés : Gouvernance, Travailleurs, Communauté, Environnement et Clients. Le processus de certification est rigoureux. Les candidats doivent atteindre un score de référence d’au moins 80 points (sur un maximum de 200) et apporter la preuve de pratiques responsables au niveau social, écologique ainsi qu’en matière d’approvisionnement en énergie, d’utilisation des déchets et de l’eau, de rémunération des employés, de diversité et de transparence de l’entreprise. Sunrock a obtenu un score global de 110 points, ce qui témoigne de son engagement social et en faveur de la transition énergétique.

Valoriser le bien-être et le travail des employés

Le BIA est aussi une référence précieuse pour la performance RSE de Sunrock. Il fournit des indications sur les domaines dans lesquels l’entreprise peut progresser, par le biais d’opérations de sensibilisation des collaborateurs ou en améliorant le recrutement de talents issus de la diversité. Johannes Duijzer, CEO de Sunrock, explique : « Chez Sunrock, nous croyons fermement que les entreprises ont le pouvoir d’impulser des changements positifs au sein de la société. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons avec nos clients, nos partenaires et nos employés pour montrer que le choix d’une énergie renouvelable fait la différence. Mais, nos actions en faveur de la protection de l’environnement ne doivent pas s’arrêter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’énergie solaire. Nous pensons que la transition énergétique doit s’opérer aussi en valorisant le bien-être et le travail des employés et en prenant en compte toutes les parties prenantes de notre chaîne de valeur. » À ce jour, la communauté mondiale B Corp comprend plus de 8 500 entreprises dans 92 pays et 161 secteurs d’activité, et plus de 200 000 entreprises gèrent leur impact à l’aide de l’évaluation de l’impact B.

Encadré

Faits et chiffres clés

Sunrock a été fondé en 2012 aux Pays-Bas. Start-up spécialisée dans le photovoltaïque sur toiture pour les entreprises du secteur immobilier et logistique, elle a été rachetée par COFRA en 2020. Elle compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs et possède des antennes aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

N°1 des projets solaires sur grandes toitures

Spécialiste du photovoltaïque sur toiture pour les entreprises du secteur immobilier et logistique

5 millions de mètres carrés de toits couverts en Europe

Directeur Général France : Maarten de Haas

2012 : création de Sunrock aux Pays-Bas

2020 : rachat par COFRA, un groupe privé hollandais de sociétés actives dans une variété de secteurs, de l’alimentation durable aux énergies renouvelables

2024 : Sunrock devient B-Corp

Depuis 2019 :

690 GWh d’énergie propre générée

383 888 personnes bénéficient d’une énergie propre

160 : nombre de collaborateurs en Europe

Bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne et en France

Références : en France : AXA Investment Managers, Panattoni, Nuveenen

en Europe : Patrizia, Delta Development, FlevoNice, Prologis, Port de Rotterdam