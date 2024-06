Installation du premier parc solaire dâ€™une Â« utilitie Â» franÃ§aise dotÃ© de la technologie Longi Hi-MO 9

Longi Solar a expédié la première commande commerciale au monde de son nouveau module solaire Hi-MO 9 en France. Le client de Longi France installe actuellement des modules d’une capacité de 16 MW dans le cadre d’un projet de service public au sol à grande échelle. Offrant jusqu’à 24,43 % d’efficacité, le Hi-MO 9 représente une performance révolutionnaire pour la technologie des modules photovoltaïques.

En évaluant la fiabilité des produits Longi, le client a particulièrement souligné les performances du Hi-MO 9, le dernier module de contact arrière du fabricant. Le module est basé sur la plaquette de silicium « TaiRay » exclusive de type N de haute qualité de Longi.

La technologie de contact arrière et la nouvelle plaquette offrent une augmentation de l’efficacité

Avec un taux d’efficacité plus élevé, le nouveau module est capable de générer plus d’électricité à partir d’une surface terrestre limitée, optimisant ainsi également les coûts du BOS et validant les attentes élevées en matière de technologie de contact arrière. « Les modules Longi Hi-MO 9 nous apportent beaucoup plus de Wc dans notre usine que les modules traditionnels du marché. Le coefficient de température plus faible de cette nouvelle technologie nous permet également de fournir plus d’énergie au réseau, notamment en été », a expliqué le directeur des achats du client Hi-MO 9. « Si nous envisageons plus de 30 ans d’exploitation de cette nouvelle centrale, cela représente un gain substantiel par rapport à ce que proposent d’autres fabricants de panneaux solaires. »

La technologie Hi-MO 9 offre plus de puissance dans le même encombrement

Les performances du nouveau module ont été en partie obtenues grâce à l’amélioration des performances de passivation et des capacités d’absorption de la lumière de la cellule. La puissance du module a été augmentée de 30 W par rapport aux modules TOPCon de même taille. Cela signifie une augmentation de la capacité globale de la centrale électrique de 5 % et une réduction significative des coûts de rack et d’installation. La capacité de production d’électricité du Hi-MO 9 sur la même superficie est de 6,5 à 8 % supérieure, là encore par rapport à TOPCon.

La nouvelle « Lighthouse Factory » de Longi améliore la qualité et la cohérence des produits

Produit dans une nouvelle installation avancée, l’usine phare de Longi à Jiaxing, le Hi-MO 9 bénéficie de fonctionnalités de fabrication intelligentes. De l’IA à l’analyse de données à grande échelle en passant par l’utilisation de l’IoT et des jumeaux numériques, ces fonctionnalités contribuent à garantir un très haut niveau de cohérence tout au long du processus de production. Première usine phare de l’industrie photovoltaïque, le nouveau centre de Longi a permis une augmentation de 43 % de la qualité et de la fiabilité des produits, combinée à une réduction de 84 % du temps de cycle de production et de livraison des modules qui y sont fabriqués. Motivé par les besoins complexes et diversifiés des clients du monde entier pour construire une usine plus intelligente et plus agile, Longi a également été motivé par le défi consistant à assurer la cohérence entre de nombreuses bases de production éloignées.