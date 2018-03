Sunpartner et Sepalumic unissent leur savoir-faire et l'exposent Ã  EnerJmeeting 2018

Le spécialiste français de l’innovation solaire, Sunpartner Technologies et Sepalumic, fabricant de systèmes de menuiseries et de façades aluminium depuis 50 ans, confirment leur participation à la Journée de l’Efficacité Energétique et Environnementale du Bâtiment -EnerJmeeting 2018- qui rassemblera, le 8 mars, au Palais Brongniart à Paris plus de 2 000 participants décideurs de la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Placée sous le haut patronage du Président de la République Française, Emmanuel Macron, cette 2ème édition fera le point sur la rénovation énergétique des bâtiments, reviendra sur la prochaine réglementation RE2020 et sera l’occasion de découvrir les innovations du secteur, dont la nouvelle fenêtre Respirante Occult’Air.

La fenêtre Occult’Air 5900 est la première d’une génération de fenêtres respirantes qui intègre la technologie ORA : 100 % Occultante, Respirante, Autonome. Dotée d’un ouvrant, elle peut accueillir un simple et un triple vitrage avec la possibilité d’insérer un store occultant. Elle assure ainsi des performances exceptionnelles avec une meilleure efficacité thermique et une esthétique uniforme.

Afin de participer à l’effort de développement durable, Sepalumic a fait appel à Sunpartner pour assurer l’autonomie complète du châssis grâce à l’intégration du vitrage photovoltaïque Wysips® Glass. Au-delà de l’aspect écologique, un gain de temps et une simplicité de pose s’ajoutent et simplifient grandement la rénovation énergétique des bâtiments.

Il sera possible de découvrir cette nouvelle fenêtre dotée de vitrage photovoltaïque Sunpartner sur le stand 71.

Les équipes de Sunpartner Technologies se tiennent à disposition pour présenter les nouvelles solutions de vitrages ou de façades photovoltaïques et pour revenir sur les enjeux du secteur. Les réglementations en vigueur et à venir favorisent plus que jamais la construction de bâtiments à énergie positive (BEPOS) induisant qu’il faille simultanément réduire au maximum ses besoins d’énergie et produire de l’énergie sur site. Les innovations Sunpartner Technologies au service de l’intelligence des surfaces constituent des solutions particulièrement adaptées et appréciées des donneurs d’ordre.

