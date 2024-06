Sunopée et la SEM ASER, l’autoconsommation solaire en tiers investissement au fil de la Seine

Sunopée, la marque du développeur photovoltaïque Léon Grosse Énergies Renouvelables, et la SEM Axe Seine Énergies Renouvelables (ASER) ont annoncé la signature d’un protocole d’accord lors du salon de l’AMIF, visant à co-investir dans des projets de solarisation de toitures, d’ombrières et de sols inexploités de l’Axe Seine.

Pour Nicolas Bouley, directeur général de Sunopée “ce partenariat symbolise notre engagement commun à accélérer la transition énergétique et à mettre notre expertise au service du développement durable. En collaborant étroitement avec la SEM ASER, nous avons l’opportunité de promouvoir l’autoconsommation photovoltaïque, rendant ainsi les entreprises publiques et privées de l’Axe Seine plus autonomes et respectueuses de l’environnement. Ensemble, nous sommes déterminés à transformer ces ambitions en réalité, en créant des solutions énergétiques innovantes, durables et performantes au service du développement de l’Axe Seine”. Ce partenariat stratégique vise à offrir une solution clé en main pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’autoconsommation photovoltaïque sans avoir à investir dans les équipements nécessaires à la production d’électricité. Ambition affichée : investir dans 10 MWc de centrales photovoltaïques d’ici à fin 2025 !

Vers une consommation énergétique décarbonée

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont plus attirées par les économies réalisées grâce à l’autoconsommation, que par la redevance issue de la location de leur foncier pour l’installation de centrales photovoltaïques. L’électricité produite par ces installations sera donc principalement autoconsommée sur site, avec la possibilité de revendre les surplus au réseau public de distribution. “La SEM s’allie à un professionnel historique du bâtiment fortement engagé dans la transition énergétique. Ce partenariat vise à accompagner les entreprises publiques et privées de tout l’Axe Seine vers une consommation énergétique décarbonée, locale et durable. Un tel accompagnement est une nécessité pour l’atteinte des objectifs climatiques que nos territoires se sont fixés” conclut Nicolas Mayer Rossignol, Président de la SEM Axe Seine Énergies Renouvelables.