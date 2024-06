1 Mâ‚¬ levÃ©s en 3 jours et lancement du portail Arkolia by Lendosphere

Arkolia annonce le succès du premier financement participatif, via Lendosphere, dédié à la construction d’un portefeuille de 437 centrales photovoltaïques, avec le lancement de son nouveau portail “Arkolia by Lendophere” qui s’inscrit dans la vision du groupe d’une transition énergétique bénéficiant au plus grand nombre.

Arkolia conduit actuellement le programme STORM, pour le développement et la construction de centrales solaires au sol et en toiture représentant 185 MWc de puissance. Les toitures solaires sont destinées principalement aux exploitations agricoles, mais également aux industriels, grandes et moyennes surfaces. Ce programme est financé par des banques et du financement participatif via la plateforme Lendosphere.

473 investisseurs pour 1 M€ levés en 3 jours sur Lendosphere

C’est dans ce contexte qu’une première campagne, d’un montant de 1 M€, a été couronnée de succès sur Lendosphere grâce à la participation de 473 prêteurs. Ces derniers ont investi des montants unitaires compris entre 100 € et 100 000 €, avec un investissement moyen de 2 115 €. La campagne a été souscrite en 3 jours. Pour Chloé Allais, Directrice des Investissements chez Arkolia : « Le partage de la valeur fait partie intégrante de l’ADN d’Arkolia et nous le réaffirmons avec cette nouvelle collecte. Le financement de ce portefeuille de toitures solaires réparties sur l’ensemble du territoire contribuera à la poursuite de notre objectif : la production d’une énergie décarbonée, locale et accessible pour tous ».

Une puissance cumulée de 102 MWc

Avec une puissance cumulée de 102 MWc (puissances unitaires comprises entre 100 kWc et 340 kWc), les 437 centrales solaires en toiture produiront annuellement environ 118 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 24 352 foyers. Cela permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ 4 345 tonnes équivalent CO 2 chaque année. Toutes les promesses de bail ont été signées et les premières mises en service sont prévues à la fin de l’année 2024.

Encadré

Un portail exclusif pour les levées de fonds d’Arkolia sur Lendosphere

« Nous sommes heureux aussi d’annoncer le lancement d’un portail dédié aux opérations de financement participatif d’Arkolia, levier d’information et d’implication destiné aux investisseurs particuliers, qui souhaitent décarboner leurs placements en accompagnant la croissance d’Arkolia et la construction des projets que nous développons. » poursuit Chloé Allais. « Arkolia by Lendophere » est le portail dédié aux opérations de financement participatif d’Arkolia et hébergé sur Lendosphere. Ce portail centralise toutes les campagnes de financement participatif d’Arkolia, qu’elles soient passées, en cours ou futures. Cette initiative constitue un nouveau palier franchi par Arkolia dans son engagement pour la transition énergétique et illustre sa volonté de poursuivre le développement de services de qualité accessibles au plus grand nombre.