Sunna design, 1er finaliste franÃ§ais du prix Zayed 1er prix international dans les ENR

La COP23 vient de se terminer, et du 11 au 14 décembre, Paris sera la capitale mondiale de la transition énergétique avec le One Planet Summit et le World Efficiency Solutions. Depuis plusieurs années, les entreprises françaises sont de plus en plus innovantes dans ce secteur, mais leur croissance patine souvent pour des questions de financement et de développement sur les marchés internationaux.

Parmi les sources potentielles de financement, les prix internationaux apportent non seulement ce financement mais aussi une labellisation. C’est le cas du prestigieux prix Zayed, créé il y 10 ans, seul prix international avec une dotation aussi significative. La PME Sunna Design, fait partie des 3 finalistes du prix dans la catégorie PME, 1er français en 10 ans. Le vainqueur sera désigné pendant la Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) du 12 au 15 janvier 2018.

Le prix Zayed permet aux entreprises innovantes dans les énergies renouvelables de gagner 1,5 millions de dollars et d’accéder à un réseau international. C’est un vrai levier pour beaucoup d’entreprises qui ont, grâce au prix, enchaîné avec des levées de fonds considérables, accéléré leur développement et gagné en notoriété. La dotation totale est 4 M de Dollars, qui se répartit entre : les PME (moins de100 M€ de CA), les ONG et les collèges et lycées.

Une PME française en lice pour gagner le 1er prix international dans les ENR

Sunna Design créé en 2010 par Thomas Samuel, est le parfait exemple de la start-up française qui contribue à la transition énergétique avec une innovation de rupture. L’entreprise est spécialisée dans la conception de lampadaires solaires innovants et autonome car indépendant du réseau. Avec déjà 14 brevets pour des innovations de rupture, plus de 6 millions d’euros de levée de fonds et plus de 8000 lampadaires installés dans une quarantaine de pays, les équipes de Sunna Design ont trouvé une solution fiable et durable pour l’éclairage public autonome, en particulier dans les zones rurales.

La PME tente aujourd’hui de remporter le 1er prix international qui récompense les innovations dans les ENR, le prix Zayed. Sunna Design est le 1er finaliste français de la catégorie PME de ce prestigieux prix (depuis sa création en 2008). Les gagnants seront annoncés en janvier lors de la cérémonie de remise des prix qui se déroule pendant la Semaine mondiale du développement durable (Abu Dhabi Sustainability Week), tous les ans à Abu Dhabi. Le prix permet aux gagnants d’accroître leur impact, d’accélérer leur développement et de devenir plus visible dans leur secteur.

En 2017, c’est la PME allemande Sonnen qui avait été récompensée pour son mix d’innovation technologique et commerciale dans le domaine du stockage et du partage d’énergie. Très innovant, le système est basé sur le stockage d’énergie solaire qui sera ensuite partagé par la communauté (SonnenCommunity) des propriétaires de la SonnenBatterie au moment où ils en ont le plus besoin. Cela permet de réguler la consommation d’énergie et d’économiser 75% sur les frais de dépenses énergétiques.

Sonnen devient ainsi dans l’énergie une référence d’économie collaborative telle que AirBnb. La PME fait partie des 50 entreprises les plus innovantes au monde d’après le MIT (Massachusetts Institute of Technology) ; elle est le plus grand fournisseur de systèmes de stockage domestique en Allemagne depuis 2013 et un leader dans son domaine en Europe. En 10 ans, plus de 289 millions de personnes ont vu leurs conditions de vie améliorées par un accès aux énergies renouvelables, grâce aux actions menées par les 57 gagnants du prix Zayed.

