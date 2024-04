SunMind accÃ©lÃ¨re son activitÃ© solaire Ã  lâ€™international et crÃ©Ã© SunWave une filiale dÃ©diÃ©e au solaire dÃ©centralisÃ© en France

SunMind, filiale de VINCI Concessions, est producteur d’électricité renouvelable et exploitant de centrales photovoltaïques depuis 2022. L’entreprise cible des projets de taille significative sur de nouveaux marchés en France et à l’international et accompagne également la solarisation des infrastructures de mobilité de VINCI Concessions. SunWave, structure nouvellement créée par SunMind, se focalise, pour sa part, sur les projets décentralisés en France principalement en toitures et ombrières. Détails !

Filiale de VINCI Concessions, acteur mondial des infrastructures de mobilité, SunMind s’est spécialisée dans le développement, la conception, le financement, la construction, l’opération de projets photovoltaïques. SunMind propose des solutions clés en main à ses clients, entreprises et collectivités, et les accompagne dans leur projet de décarbonation et de valorisation de leur potentiel bâti et foncier. Avec un potentiel de plus d’1,2 GWc déjà identifié à horizon 2030, SunMind accompagnera également la solarisation des infrastructures de mobilité exploitées par VINCI Concessions.

425 MWc de projets en France et en Europe

SunMind ambitionne par ailleurs de devenir un acteur de référence de la production d’énergie photovoltaïque dans le monde. Déjà présent en France et au Portugal depuis 2022, SunMind a ouvert en 2023 un bureau en Suède, l’un des pays les plus représentatifs en Europe sur le marché de la vente directe d’énergie. A titre d’exemple, SunMind opère au travers notamment d’infrastructures de VINCI Concessions :

• La première centrale solaire aéroportuaire du Portugal à Faro d’une capacité de 3MWc,

• Le développement du projet de centrale solaire de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry d’une capacité de 20MWc en partenariat avec Neoen.

• La centrale solaire en ombrière de l’aéroport de Toulon Hyères (690 MWh par an),

• Plus de 425 MWc de projets en développement en France et dans plusieurs pays d’Europe.

Afin de développer plus spécifiquement les projets solaires décentralisés en France, principalement en toitures et ombrières, SunMind crée SunWave, filiale composée d’experts du solaire, de la data et de l’immobilier. SunWave accompagne trois types de clients : les acteurs de l’immobilier, les industriels et les collectivités locales.

Quid de SunMind ?

