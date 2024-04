Belgique : TotalEnergies lance un nouveau projet de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© par batteries

A l’occasion de la visite de la ministre belge de l’Énergie Tinne Van der Straeten sur le chantier du projet de stockage par batteries à la raffinerie d’Anvers de TotalEnergies, la Compagnie a annoncé le développement d’un second projet similaire en Belgique.

Le nouveau projet de stockage sera développé sur le site du dépôt de TotalEnergies de Feluy. Il disposera d’une puissance de 25 MW et d’une capacité de 75 MWh grâce aux 40 conteneurs au lithium-ion « Intensium Max High Energy » fournis par Saft. La mise en service est prévue pour fin 2025.

Un rôle clé dans la résilience du système électrique

Avec ces deux projets qui représentent un investissement global de près de 70 millions €, la capacité de stockage de TotalEnergies en Belgique atteindra 50 MW / 150 MWh. Ces sites de stockage par batteries jouent un rôle clé dans la résilience du système électrique ; ils lui apportent de la flexibilité et aident ainsi à résoudre des problèmes de congestion. Ils favorisent également l’essor des énergies renouvelables dans le pays, qui nécessitent des solutions comme celles-ci pour contrebalancer leur intermittence. « Nous sommes heureux d’annoncer ce nouveau projet de stockage à Feluy, un an après le début du chantier de celui d’Anvers, qui devrait être opérationnel en fin d’année. Ces projets s’inscrivent pleinement dans notre stratégie de développement intégré dans l’électricité, en Belgique et ailleurs, » a déclaré Olivier Jouny, directeur Integrated Power chez TotalEnergies. « Ces systèmes techniques confirment par ailleurs le leadership européen de notre filiale spécialisée dans la production de batteries, Saft, dans le domaine du stockage stationnaire de taille industrielle. »

TotalEnergies et l’électricité en Belgique

En Belgique, TotalEnergies est un acteur majeur sur toute la chaîne de valeur de l’électricité. En tant que fournisseur d’électricité, la Compagnie compte un portefeuille de 450 000 clients particuliers et environ 100 000 clients professionnels. Pour les fournir en énergie, TotalEnergies s’appuie notamment sur la centrale CCGT de Marchienne-au-Pont (430 MW), sur le barrage hydraulique de la Plate-Taille (140 MW), et sur un parc éolien situé dans les eaux belges de la mer du Nord (300 MW). TotalEnergies développe aussi des projets solaires et éoliens terrestres, avec un portefeuille de 300 MW. Enfin, dans la mobilité électrique, TotalEnergies compte déjà plus de 10 000 points de recharge en opération (35% sur route, 20% chez les particuliers et 45% dans des bureaux) dans tout le pays. TotalEnergies opère notamment les points de recharge de grandes villes comme Anvers, Bruxelles et Gand.