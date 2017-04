Mise en service de la premiÃ¨re station de recharge H2 en France produisant de l'hydrogÃ¨ne vert sur site

Le 11 Avril 2017, la station de recharge d’hydrogène du projet FaHyence a été officiellement mise en service en présence de Roland Roth, Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) et de Didier Vaucois, Délégué Régional EDF Grand Est, ainsi que des partenaires du projet et des utilisateurs de véhicules à hydrogène. Il s’agit de la première station de recharge pour véhicules de France permettant de produire sur site et à la demande de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables pour une mobilité durable !

Ce résultat est le fruit de deux années de collaboration étroite entre la CASC, EDF, McPhy et EIFER, qui ont associé leur expertise pour concevoir, dimensionner et construire une installation unique en France : la station est équipée d’un électrolyseur, qui produit de l’hydrogène sur site à partir d’électricité verte et d’eau. Symbio a livré dix véhicules de type Kangoo H2 à différents utilisateurs publics et privés qui utilisent désormais l’hydrogène pour leurs activités professionnelles quotidiennes.

Dans le cadre de la transition énergétique, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a réalisé un plan climat qui inclut un axe stratégique autour de la mobilité bas carbone, dont l’hydrogène. Le « projet FaHyence » consiste à créer une station-service multi-énergies permettant aux usagers de recharger les véhicules électriques à l’électricité ou à l’hydrogène produit sur place. Une station de remplissage GNC est également à l’étude. La CASC est le propriétaire et l’exploitant de la station.

Energies renouvelables et énergies vertes

EDF, au travers de sa Délégation Régionale Grand Est et de sa R&D, ainsi que l’institut EIFER, ont co-développé le démonstrateur et apporté leur expertise technique à la CASC, du dimensionnement des équipements à l’installation de la station, en passant par la recherche de financements et le développement d’un système de monitoring et de pilotage intelligent. L’électricité peut ainsi être consommée pendant les pics de production d’énergies renouvelables, en dehors des heures de pointe de consommation. EDF fournit également la station en électricité verte garantie par des certificats d’origine.

McPhy a conçu, fabriqué et intégré le premier système hydrogène en France couplant un électrolyseur innovant à haute efficacité énergétique et une station hydrogène d’une capacité de 40 kg / jour. Adaptée à différents modèles de véhicules et en capacité d’effectuer 25 recharges / jour à 350 bar, cette station contribue à développer la mobilité hydrogène transfrontalière avec l’Allemagne et le Benelux grâce à des recharges effectuées en quelques minutes. Autonome, le système électrolyseur station est configuré pour déclencher la commande de production d’hydrogène en automatique et permettre la disponibilité en continu de l’équipement. McPhy accompagne la CASC dans l’exploitation des équipements tout au long du projet et a également fourni une station hydrogène temporaire pendant la phase de conception et de construction.

Doubler l’autonomie des véhicules

Symbio a développé un véhicule hybride rechargeable (électrique/hydrogène) de type Renault Kangoo ZE, équipé d’une batterie de 22kWh et d’une pile à combustible de 5kW qui intervient comme prolongateur d’autonomie et recharge en temps réel la batterie. Cette solution permet de doubler l’autonomie du véhicule, qui passe de 150 à 300 km. La batterie peut être rechargée sur le réseau électrique lorsque le véhicule est à l’arrêt ou par la pile à combustible installée dans le véhicule. Un Kangoo ZE-H2 peut embarquer 1,8kg d’hydrogène et se recharge en quelques minutes sur une station H2.

FaHyence s’inscrit dans le cadre du projet européen H2ME, financé par le programme européen FCH JU, qui vise à déployer 29 stations-services à hydrogène et plus de 300 véhicules d’ici 2020.

Le projet FaHyence contribue ainsi à accélérer la transition énergétique dans les déplacements en apportant une solution concrète de mobilité durable, tout en répondant aux besoins des utilisateurs particuliers et professionnels en termes d’autonomie et de temps de recharge. Enfin, il renforce l’ancrage européen du territoire, qui dispose de la première station à hydrogène française positionnée sur l’un des principaux corridors de mobilité européenne, au carrefour de la France, de l’Allemagne et du Benelux.

Plus d’infos…