La Block Chain et les territoires en dÃ©bat Ã  Montreuil

La Ville de Montreuil co-organise avec l’Université Paris 8, l’Association des Maires d’Île-de-France et Quartz Laboratoire, un grand colloque sur le thème « Les préalables à la Ville Intelligente, la technologie Blockchain, ses impacts sur les collectivités territoriales le jeudi 20 avril à Montreuil. Ce colloque sera l’occasion de faire le point sur les solutions et usages à imaginer pour les collectivités autour des systèmes d’information et de leur interopérabilité. L’irruption du numérique et de ses nouveaux usages amènent les pouvoirs publics et les citoyens à vivre et à penser autrement l’organisation et le développement de la ville.

Montreuil est placée au cœur des questions soulevées par la transition écologique, le développement de l’open data, l’apparition des objets connectés et des nouvelles mobilités urbaines. Derrière ces profonds changements se pose la question de l’interopérabilité des applications métiers. Pour réfléchir à ces problématiques, Montreuil s’est associée à l’université Paris 8, à l’IUT de Montreuil et à l’association des Maires d’Île-de-France.

Il sera notamment question de la « Ville intelligente » en explorant les nouvelles voies qui s’ouvrent grâce au numérique en matière de bonne gestion d’une ville. Cette réflexion doit permettre de répondre à la question du « comment mettre l’usager au cœur des dispositifs de politiques publiques ». En effet, l’utilisation des systèmes d’information et des moyens de communication digitale permet au citoyen-usager d’optimiser les ressources disponibles par l’utilisation parcimonieuse des ressources (économies d’eau, écrêtement des périodes de pointe dans la consommation d’électricité, consommation d’énergie maîtrisée grâce aux mesures en temps réel, etc.

Enfin ce colloque abordera la technologie Blockchain et ses impacts pour les collectivités locales. Cette technologie de stockage et de transmission d’informations permet des transactions directes, sans passer par un intermédiaire. Déjà connues en économie avec le fameux Bitcoin ces applications pourraient intéresser les domaines de la citoyenneté, de l’aide sociale, autant d’usages qui impacteront le quotidien des collectivités. La technologie blockchain est une petite révolution qui commence à s’étendre à d’autres domaines, comme l’énergie, les transports ou l’administration.

