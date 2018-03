Modules haute performance, solutions de stockage et forts partenariats, les clÃ©s du succÃ¨s de LG Electronics

LG Electronics, spécialiste de l’électronique et du solaire, a fixé le cap d’une année 2018 qui s’annonce couronnée de succès lors de son événement annuel pour ses partenaires. Les 22 et 23 février derniers, le fabriquant du module à haute performance NeON R a convié ses partenaires à son rendez-vous annuel qui s’est tenu à Barcelone. Outre la vision stratégique, les plus importantes innovations technologiques de l’année ont été présentées et des techniques de ventes prometteuses des modules solaires ont été discutées. Enfin, le fabricant a remis les LG Solar Awards 2017 aux distributeurs qui ont le plus contribué au succès commercial de l’année dernière.

Façonner ensemble l’avenir du solaire

Lors de l’inauguration l’événement, C. S. Chung, directeur des ventes mondiales de LG Solar, a souhaité la bienvenue aux experts de l’industrie. A l’occasion d’une visite au Camp Nou, le stade de Barcelone, les participants ont été inspirés par le plus grand club de football et ont discuté de l’année écoulée et de leurs projets pour une année 2018 réussie. Cette première journée s’est clôturée par une visite à la cave Freixenet et un dîner. La deuxième journée de l’événement était consacrée aux solutions et à la stratégie teintée de succès de LG Solar. La première session a débuté par un aperçu du marché mondial des systèmes photovoltaïques et C.S. Chung a présenté les perspectives d’avenir et les défis du marché. Avant la pause déjeuner, le fabricant a donné à ses partenaires un aperçu de sa stratégie commerciale européenne pour 2018 et des innovations prévues. Une perspective à plus long terme a également été présentée aux participants.

La deuxième session a débuté par la feuille de route établie pour les modules et les innovations en matière de stockage pour l’année à venir. Peter Verkempymnck (Vice-président, Solutions de climatisation) a ensuite souligné le potentiel de ventes supplémentaires pouvant être réalisé avec les pompes à chaleur LG. Steve Oh (Executive Vice President HEMS Solutions) a expliqué comment la solution Smart Energy de LG Electronics peut aider à gagner de nouveaux clients et partenariats. Lors de la dernière table ronde, les participants ont profité de l’occasion pour échanger leurs points de vue sur les tendances du marché et les scénarios futurs afin de façonner ensemble une année 2018 couronnée de succès.

A la fin de l’événement, C. S. Chung et Michael Harre, Vice-Président de l’EU Solar Business Group, ont remis les très convoités LG Solar Sales Awards à des entreprises partenaires particulièrement méritantes. De plus, d’autres entreprises ont été récompensées dans les catégories « Meilleurs projets », « Modèle d’affaires innovant » et « Communication », ainsi que « Meilleur support pour le programme d’installation LG PRO ». « Notre service commercial se nourrit de l’échange constant avec les partenaires LG. Lors de notre traditionnel événement partenaire, nous informons les revendeurs des développements actuels et des nouveautés. Mais c’est aussi une excellente occasion pour nous de déterminer immédiatement les souhaits et les besoins de nos clients sur le marché », explique Michael Harre.

« La réunion de cette année à Barcelone a une nouvelle fois connu un succès retentissant. Une fois de plus, LG Solar a réussi à intensifier les partenariats d’affaires existants et à entamer des discussions avec des experts sur les performances techniques de ses modules premium et de ses solutions de stockage, tout en recevant un retour d’information direct de ses clients. Nous attendons déjà avec impatience le prochain événement de l’année prochaine. »

