Urbasolar/Lendosphere : financement participatif pour 10 centrales solaires

La première opération de financement participatif présentée par Urbasolar sur Lendosphere a démarré sur les chapeaux de roues : après le lancement le 22 février, plus de 100.000€ étaient déjà collectés en 48h. Pour cette opération, Urbasolar propose aux citoyens d’investir dans un portefeuille de 10 centrales solaires. Objectif initial : 500.000€ pour cette opération en ligne jusqu’au 21 mars !

Depuis une semaine, les particuliers peuvent prêter à partir de 50€ avec un taux d’intérêt annuel fixé à 4%. La durée du prêt est de 4 ans. Les prêteurs seront remboursés à l’issue de cette période, capital et intérêts capitalisés. En participant à cette opération, ils investissent dans un portefeuille de 10 centrales solaires mises en service par Urbasolar entre 2014 et 2016.

100.000€ investis en seulement 48h

Pour le lancement de la première opération d’Urbasolar sur Lendosphere, le refinancement du portefeuille URBA 74, filiale à 100% d’Urbasolar, les investisseurs étaient au rendez-vous : en seulement 48h, plus de 100.000€ ont été investis par 190 personnes. Aujourd’hui, près de 150.000€ ont été investis plus de 270 personnes. L’objectif de la campagne est de 500.000€. L’opération est ouverte à tous et en ligne jusqu’au 21 mars. Pour Urbasolar, cette opération est aussi l’occasion de mobiliser une épargne en circuit court pour des projets inscrits dans l’économie de leur territoire et bénéfiques pour l’environnement. « Cette opération est une véritable opportunité pour notre base d’investisseurs, qui bénéficiera de la qualité économique et environnementale de ces dix centrales développées et exploitées par Urbasolar », résume Amaury Blais, président de Lendosphere.

Associer les citoyens au développement de projets solaires

« Les centrales photovoltaïques de ce portefeuille, équipées de matériel majoritairement français, ont été développées avec des partenaires venant de divers horizons : logistique, agricole, industriel, loisirs, services, etc. En exploitation depuis plusieurs années, elles ont réalisé de bonnes performances, conformes aux prévisions. Cette opération de refinancement s’inscrit dans la stratégie d’investissement et de développement de nouveaux projets poursuivi par Urbasolar pour la transition énergétique », soulignent Arnaud Mine et Stéphanie Andrieu, président et directrice générale d’Urbasolar.

S’inscrire dans l’économie réelle, une volonté forte d’Urbasolar

Pour ces dix centrales comme pour l’ensemble de son activité, Urbasolar s’attache à développer des relations fortes avec les acteurs de l’économie locale. Ainsi, ces centrales sont installées sur des toitures logistiques, commerciales et de centres équestres, ainsi qu’en ombrières de parking dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence et l’Hérault. Ce portefeuille de 2,18 MWc compte deux partenaires d’envergure nationale : Système U et le groupe logistique Ducournau. Pour Système U, Urbasolar a installé des panneaux solaires sur la base logistique de Clermont l’Hérault ainsi que sur les ombrières du parking. Le bâtiment répond aux normes HQE et BBC. La quasi-totalité des bâtiments du groupe Ducournau a été équipée de panneaux solaires par Urbasolar afin de promouvoir une production locale d’énergie verte.

Les 10 centrales produisent 2.984 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1.085 foyers (hors chauffage). Elles permettent d’éviter l’émission de 1.005 tonnes de CO2 chaque année. Plus d’infos…