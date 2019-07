Suncase : un briquet solaire ingÃ©nieux et Ã©cologique

Conçue par Solar Brother, start-up française trois fois primée au concours Lépine, le briquet Suncase utilise l’efficacité de l’énergie solaire sur un mode “low tech”. Compact et ultra-léger, il allume en trois secondes toutes sortes de matériaux : bois, papier, tabac ou encens.

Primé au concours Lépine 2018, le briquet Suncase est l’un des best-sellers de la marque Solar Brother. Celle-ci commercialise depuis trois ans une gamme de produits inventifs, fonctionnant à partir de l’énergie solaire concentrée. Pour la jeune start-up, le Suncase est l’ambassadeur de poche du solaire. De format compact, il se glisse facilement au fond d’un sac ou dans la poche d’un pantalon et peut s’utiliser partout, hiver comme été. Grâce à ses deux ailes rétractables et son système de miroirs paraboliques, il concentre les rayons du soleil en un point focal, permettant d’allumer tout support en trois secondes à peine. Waterproof, il résiste aussi au vent, contrairement aux briquets classiques.

Une innovation française brevetée

Cette invention s’appuie sur un principe simple et connu de tous, celui de la loupe. “Tous nos produits sont “low tech”. Il s’agit de redécouvrir des énergies si simples qu’on les a presqu’oubliées. Or, non seulement l’énergie solaire fonctionne, mais en plus, elle est performante.”, explique Gilles Gallo, l’un des deux fondateurs de Solar Brother, convaincu que le solaire est l’énergie du troisième millénaire. Vendu à moins de dix euros, le Suncase est une idée de cadeau ludique et originale, qui s’adresse aussi bien aux amoureux de la nature qu’aux amateurs d’inventions insolites.

Briquet solaire Suncase

Poids : 12 g

Prix : 9,95 euros

Disponibilité : Amazon et autres sites de e-commerce, Nature et Découvertes etc.

Plus d’infos…