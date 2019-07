Nomination de Virginie Schwarz en qualitÃ© de prÃ©sidente-directrice gÃ©nÃ©rale de MÃ©tÃ©o-France

Le communiqué est tombé de l’Elysée le 22 juillet ! Le Président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Virginie Schwarz en qualité de présidente-directrice générale de Météo-France. Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Diplômée de l’école des Mines, Virginie Schwarz, passée par l’ADEME, était depuis septembre 2014, directrice de l’énergie à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. Elle a ainsi activement participé aux travaux menés avec les acteurs de la filière solaire. Interlocutrice appréciée des professionnels pour ses compétences, Virginie Schwarz part donc faire la pluie et le beau temps. Les professionnels du solaire lui souhaitent en tous les cas un avenir ensoleillé…