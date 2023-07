Sun’Agri inaugure nouveau dispositif agrivoltaÃ¯que sur vignes en pays catalan

Sun’Agri a inauguré au Domaine de Besombes son 2e projet agrivoltaïque sur vigne dans les Pyrénées Orientales. D’une superficie de 2,7 hectares, ce dispositif protégera les vignes des aléas climatiques particulièrement marqués dans ce territoire.

Fortement viticole et bénéficiant de 14 AOP, le vignoble du Roussillon est touché de plein fouet par le réchauffement climatique et des sécheresses de plus en plus sévères. Son vignoble est directement menacé dans les deux prochaines décennies, et plusieurs conséquences apparaissent déjà : maturité précoce des vins, besoin accru en eau et rendements en baisse.

2,7 hectares équipés d’une protection agrivoltaïque

C’est pour s’adapter à ces évolutions du climat que le Domaine de Besombes a choisi Sun’Agri pour l’installation d’un dispositif agrivoltaïque sur l’une de ses parcelles. Cette exploitation familiale depuis 1760 est située entre les contreforts des Corbières et la plaine de la Salanque. Géré par Damien De Besombes, vigneron indépendant depuis 1999, les vins du domaine sont depuis 2001 issus de l’agriculture biologique. Dès 2019, le domaine de Besombes a décidé d’équiper 2,7 hectares d’une protection agrivoltaïque sur deux cépages : Cinsault (rouge) et Sauvignon (blanc). Son projet, soutenu par la mairie de Claira et lauréat innovation de la Commission de Régulation de l’Energie en 2021, vient d’être terminé et planté de nouvelles vignes qui se développeront à l’ombre de cette installation. Un suivi technique sera réalisé par le service Viticulture de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales durant les 6 premières années. L’électricité produite permettra d’alimenter l’équivalent de 500 foyers par an. Le projet est cofinancé par deux investisseurs privé et public, respectivement Râcines (RGREEN INVEST) et l’AREC Occitanie (Association Régionale de l’Energie et du Climat).

Adapter notre agriculture grâce à l’innovation et la modernité

L’agrivoltaïsme dynamique est une agrotechnologie française de pointe au service de la résilience des cultures. Grâce à des persiennes solaires orientables placées à environ 5 mètres du sol et pilotées à partir d’algorithmes, elles créent un état de bien-être optimum pour la plante, en faisant varier l’ensoleillement et l’ombrage pour créer un microclimat adapté à ses besoins en temps réel. Les besoins d’irrigation sont réduits (-30%), les températures extrêmes sont modérées : jusqu’à – 4°C mesurés sous les persiennes durant l’été 2022, mais -10°C sur les sols et surfaces en ensoleillement direct et +1,5°C en période de gel. Les persiennes assurent également un rôle de bouclier contre les pertes liés aux aléas climatiques récurrents (brûlures, gel, grêle …). Les équilibres du vin sont aussi mieux préservés : -1,5° d’alcool, plus d’acidité et moins de sucres. Damien de Besombes, propriétaire du Domaine de Besombes déclare : « Les enjeux environnementaux sont importants, nous essayons d’adapter notre agriculture grâce à l’innovation et la modernité. »

Les Pyrénées-Orientales: un département précurseur

Avec la plantation de ce nouveau projet en vigne, le département des Pyrénées-Orientales confirme son rôle de précurseur de cette solution d’adaptation au changement climatique, dont les sites font références et sont régulièrement visités par des délégations professionnelles et internationales. L’entreprise Sun’Agri, qui avait lancé en 2018 le tout premier dispositif agrivoltaïque mondial à Tresserre avec le domaine viticole de Nidolères, poursuit depuis l’accompagnement des vignerons et agriculteurs de la région dans leurs projets agricoles d’adaptation, à l’instar de M. Pierre Battle à Llupia en 2022 sur un verger de poiriers, ou du Domaine de Besombes inauguré aujourd’hui. « Nous sommes particulièrement fiers d’inaugurer ce nouveau projet dans les Pyrénées-Orientales. Nous le savons, il s’agit d’un des départements les plus touchés par le dérèglement climatique et il devient de plus en plus nécessaire de déployer des solutions pour préserver les cultures. Nous remercions le Domaine de Besombes de sa confiance et nous sommes prêts à relever le défi de la protection de ses vignes. » conclut Cécile Magherini, Directrice de Sun’Agri.

Encadré

Une conférence sur l’impact du changement climatique sur la viticulture en Occitanie

L’inauguration s’est déroulée en présence du Maire de Claira, Marc Petit, et de la Sénatrice Suppléante, Carole del Poso. Elle fut accompagnée d’une conférence sur l’impact du changement climatique sur la viticulture en Occitanie par Julie Bodeau, Référente de l’Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement Climatique ORACLE piloté parla Chambre d’Agriculture Régionale, de la présentation en avant-première des résultats terrains de Sun’Agri, de visites techniques du site et d’une dégustation comparée des premiers vins agrivoltaïques.