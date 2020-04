Sunâ€™Agri fait de sa technologie agrivoltaÃ¯que une rÃ©fÃ©rence aprÃ¨s plus de dix ans de recherche et dÃ©veloppement

Après un premier AO innovation décevant l’an dernier, Sun’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme, affirme enfin sa position de leader sur le marché lors de l’annonce des résultats du dernier appel d’offres en date sur le « solaire photovoltaïque innovant ». Explications !

Sun’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme dynamique, sort grand gagnant de cet appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire. Avec plus de 75% des volumes retenus dans la famille 2, qui incluait les projets agrivoltaïques ainsi que les projets de bâtiments, ombrières de parking et hangars agricoles, elle a marqué son territoire. 38 hectares en viticulture, arboriculture et maraîchage, tous situés dans le sud de la France, bénéficieront de la solution d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques développée depuis 11 ans par Sun’Agri, permettant en parallèle la production de 33 MWc d’énergie renouvelable.

Un outil agricole qui produit de l’électricité verte

L’agrivoltaïsme dynamique marque une nouvelle étape de son développement en France. Lancée en France il y a une dizaine d’années par Sun’Agri, cette technologie de rupture vise à améliorer la performance agricole tout en apportant d’autres co-bénéfices comme la protection des cultures contre les aléas météorologiques ou encore la diminution des consommations en eau. Véritable outil agricole, l’agrivoltaïsme dynamique permet également une production d’énergie solaire sans sacrifice des espaces dédiés à l’agriculture. À la suite du résultat de l’appel d’offres, 17 à 19 projets agrivoltaïques seront développés dont 15 avec la technologie agrivoltaïque dynamique de Sun’Agri.

L’agrivoltaïsme dynamique consiste en un système de persiennes agricoles équipées de panneaux solaires mobiles situés au-dessus des plantations et à une hauteur suffisante pour autoriser le passage des engins agricoles et ne pas perturber les écoulements d’air. L’originalité tient au fait que ces panneaux sont toujours orientés pour servir la plante : pilotés à partir d’algorithmes et d’intelligence artificielle conçus sur mesure, ils s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage des cultures. La technologie est particulièrement adaptée aux terroirs et cultures pérennes impactés par les changements climatiques, comme ceux du sud de la France. Elle est également très pertinente pour la production maraîchère de proximité dans une logique de circuits courts et de production toute l’année.

Une très forte accélération pour Sun’Agri

Les résultats de cet appel d’offres marquent une très forte accélération pour Sun’Agri, qui multipliera ainsi le nombre de projets en exploitation d’ici 2 ans en Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, régions déjà durement touchées par les changements climatiques. L’entreprise doublera dans le même temps le nombre de dispositifs expérimentaux afin d’accélérer le processus d’intelligence artificielle qu’elle a lancé en 2019. La construction de ces nouvelles installations permet de nourrir l’ambition de Sun’Agri et de ses partenaires visant à accélérer de déploiement de l’agrivoltaïsme afin de répondre aux besoins du monde agricole et de faciliter le financement de projets novateurs et résilients face à l’urgence climatique.

Sun’Agri est le pionnier de cette technologie de rupture, qui a notamment été reconnue innovation de l’année par la filière viticole et arboricole mondiale en recevant en novembre 2019 la médaille d’or au SITEVI Innovation Awards. Spin-off de la société Sun’R, forte de 11 années de travaux scientifiques conduits notamment avec l’INRAE et iTK, Sun’Agri a inauguré en 2018 à Tresserre (66) la première installation agrivoltaïque dynamique au monde à taille réelle (2,2 MW). Sun’Agri dispose également de trois dispositifs expérimentaux à La Pugère (13), Piolenc (84) et Lavalette (34).

« En soutenant l’agrivoltaïsme dynamique, le Gouvernement fait un geste fort pour les technologies alliant adaptation de l’agriculture aux changements climatiques et transition écologique. Il s’agit d’une étape très structurante pour Sun’Agri, nous avons hâte d’accompagner nos partenaires agriculteurs lauréats. Notre travail depuis plus de 10 ans porte ses fruits, nous constatons une très forte accélération de la demande des agriculteurs pour protéger et améliorer leurs cultures, notamment parce que les changements climatiques se sont récemment intensifiés dans des proportions alarmantes. Avec ces réalisations, la France va devenir la plus grande plateforme mondiale de l’agrivoltaïsme positif, c’est-à-dire l’agrivoltaïsme au service de l’agriculture, qui la protège, l’améliore, la rend résiliente» confie avec passion Antoine Nogier, fondateur de Sun’Agri.